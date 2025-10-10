Kevin Punter acaba con la resistencia del Valencia y lidera al Barça en su segunda victoria en la Euroliga

El estadounidense reubricó la victoria de un conjunto azulgrana que dominó buena parte del partido, pero los taronja no tiraron la toalla (108-102).

El Barça acabó con el inicio perfecto del Valencia Basket, invicto hasta la fecha tras cinco encuentros oficiales, después de ganar este viernes en el Palau Blaugrana (108-102) un partido igualado y con múltiples alternancias en el marcador que se decidió en el último cuarto.

La aportación defensiva del pívot Jan Vesely fue determinante para decantar la balanza a favor del equipo entrenado por Joan Peñarroya, que estuvo liderado en ataque por el escolta Kevin Punter (27 puntos) y el alero Will Clyburn (19), y no pudo contar una noche más con los lesionados Nico Laprovittola y Juan Núñez.

Por su parte, el Valencia, lastrado por las bajas de Montero, Sima y López-Arostegui, no pudo replicar el triunfo del pasado domingo en la Liga Endesa ante los azulgranas (93-81), y perdió un encuentro que peleó hasta el final, falto de acierto y de defensa en el último cuarto, pese al impulso de los bases Darius Thompson (19 puntos) y Omari Moore (21).

QUÉ ÚLTIMO CUARTO HA HECHO...



2⃣7⃣ puntos de 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿. #Euroleague pic.twitter.com/Mo1QbabTfy — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 10, 2025

De inicio, el Barça dominó gracias a los puntos tras rebote, la anotación interior de Hernangómez y Shengelia, y la efectividad de Clyburn desde la esquina, mientras que el conjunto taronja generó y perdonó tiros francos en acciones de bloqueo directo (16-6, min.5).

Negado también desde el perímetro (0/5), el Valencia reaccionó con dos triples de Thompson y otros dos Badio, una mejoría que contagió a la defensa y llevó al equipo de Pedro Martínez a recortar distancias al final del primer cuarto (26-25), liderados por Moore (9 puntos).

Intercambio de canastas

La dinámica se mantuvo en el segundo asalto. Thompson acaparaba la bola en el ataque taronja y alimentaba con pases certeros los cortes de sus compañeros, mientras que el Barça buscaba a los interiores y a Clyburn en el poste, y sumaba en tiros libres (37-33, min.15).

La irrupción de Badio, con dos bandejas y un triple, volteó el marcador (41-42, min.17) y el Valencia Basket conservó la renta al descanso (48-49) gracias a la mejoría defensiva, sobre el balón y en la pintura, y a los puntos de Sako a la espalda de Hernangómez.

Tras el receso, Peñarroya apostó por su quinteto estrella (Punter, Satoransky, Clyburn, Shengelia y Vesely) y todo cambió, pues el Barça subió el listón defensivo y despegó con triples de Clyburn y Punter (69-59, min.25), forzando el tiempo muerto de Pedro Martínez.

Miles Norris lanza a canasta durante el partido ante el Valencia. EFE

El parón surtió efecto. El Valencia redobló la agresividad atrás, anotó de forma coral y apretó el marcador al final del tercer cuarto (78-75) ante un Barça que perdió solidez con las rotaciones.

Thompson, con nueve puntos seguidos, puso por delante al Valencia (82-86, min.33), pero el Barça devolvió el golpe (96-88, min.36), liderado en defensa por Vesely y en ataque por Punter. Una renta que los azulgranas conservaron hasta el final para amarrar una victoria (108-102) que deja a ambos equipos con dos triunfos y una derrota en la Euroliga.

Ficha técnica del partido:

Barça (26+22+30+30): Satoransky (14), Punter (27), Clyburn (19), Shengelia (12), Hernangómez (11) -equipo inicial-, Marcos (2), Cale (5), Vesely (8), Parra (4), Norris (3) y Brizuela (3).

Valencia Basket (25+24+24+27): De Larrea (5), Puerto (7), Moore (21), Costello (8), Sako (14) -equipo inicial-, Reuvers (4), Taylor (5) Pradilla (4), Thompson (19), Badio (15), Sestina (-) y Nogués (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (UCR), Olegs Latisevs (LET) y Mario Majkic (ESL). Eliminaron con cinco faltas al local Brizuela (min.37). Señalaron falta antideportiva al visitante Thompson (min.22).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.363 espectadores. Antes del pitido inicial se realizó un minuto de silencio en memoria del exentrenador del Barça (1968-72) Xabier Añua, fallecido el 4 de julio.