LeBron James se ríe de todos y convierte su gran anuncio en una acción publicitaria: ni retirada ni cambio de equipo

LeBron James ha vuelto a demostrar que tiene un gran talento tanto dentro como fuera de la cancha.

El veterano astro de los Los Angeles Lakers, que había generado una enorme expectación con un misterioso anuncio este pasado lunes, finalmente no habló de su retirada ni de un cambio de equipo.

Su "segunda gran decisión" resultó ser una jugada maestra de marketing: una colaboración publicitaria con la marca de coñac Hennessy.

Este martes, la firma francesa lanzó una edición limitada de botellas con el nombre de LeBron, dentro de una campaña bautizada como "The Second Decision", en clara alusión a la famosa transmisión televisiva de 2010, cuando el jugador anunció que fichaba por los Miami Heat.

En esta ocasión, el mensaje no fue deportivo, sino una medida acción comercial que ha reportado a la marca millones de impresiones.

Lebron James y Luka Doncic chocan la mano Reuters

La botella, que muestra la imagen del jugador colocándose una corona imaginaria -su característico gesto de celebración tras una jugada destacada-, simboliza lo que LeBron define como "celebración y conexión".

En el comunicado difundido por Hennessy, el jugador expresó: "Es un honor continuar esta colaboración. Nuestra primera colección hablaba de la excelencia compartida y de ir más allá de los límites; esta nueva edición es otro capítulo en esa historia."

La asociación entre LeBron James y Hennessy comenzó en 2024, y con esta segunda edición se consolida una alianza que mezcla lujo, deporte y cultura.

A sus 41 años -que cumplirá en diciembre-, el alero afronta su vigésimo tercera temporada en la NBA, una cifra récord que refuerza su estatus como leyenda viva.

Durante el media day de los Lakers, celebrado el 29 de septiembre, LeBron habló sobre su futuro con cautela, sin poner fecha a su retirada.

"Estoy emocionado por poder seguir jugando el deporte que amo. No sé cuándo llegará el final, pero sé que está más cerca que lejos", confesó.

Pese a su edad, sus números siguen siendo de élite: 24,4 puntos, 8,2 asistencias y 7,8 rebotes por partido la pasada temporada.

Con 42.184 puntos, sigue siendo el máximo anotador de la historia de la NBA, y ahora también un genio del marketing capaz de convertir un rumor de retirada en una acción publicitaria global.