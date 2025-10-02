El último placer veraniego de Doncic: pillado en una cadena de comida rápida justo antes del inicio de su año clave en la NBA

Luka Doncic ha sido noticia en su regreso a Los Ángeles después de haber disputado el Eurobasket con Eslovenia. El base se encuentra realizando la pretemporada preparándose para la que será su primera campaña completa con la franquicia tras su traspaso desde Dallas en febrero.

Sin embargo, el jugador de los Lakers ha llamado la atención tras haber sido pillado esperando en su coche a recoger un pedido en la cadena estadounidense In-N-Out, especializada en las hamburguesas y en las patatas fritas. La comida rápida que los deportistas deben evitar.

El vídeo, tras haber alcanzado una gran repercusión a través de su difusión en redes sociales, desató las críticas de los aficionados hacia Doncic por sus hábitos alimenticios cuando los Lakers se encuentran en la víspera de comenzar la nueva temporada en la NBA.

Luka was spotted at In-N-Out Burger 😭 pic.twitter.com/k0nPaTigyR — BricksCenter (@BricksCenter) October 1, 2025

La aparición de Doncic en la cadena de comida rápida cobra especial relevancia considerando que el jugador de 26 años había protagonizado una de las transformaciones físicas más comentadas del verano en la NBA.

Tras años de críticas por su condición física, el ex del Real Madrid se sometió a una rigurosa dieta y rutina de ejercicios que le permitió perder más de 13 libras, llegando incluso a posar para la portada de la prestigiosa revista Men's Health.

Durante el 'media-day' de los Lakers, celebrado a finales de septiembre, Doncic había declarado sentirse "mucho menos cansado, un poco más rápido" gracias a los cambios físicos experimentados durante el EuroBasket con Eslovenia. El jugador había enfatizado la importancia de mantener esa nueva condición durante toda la campaña.

En este evento mediático, Luka ya expresó que la pretemporada será fundamental para desarrollar la química con sus nuevos compañeros.

Lo hará especialmente con LeBron James y las nuevas incorporaciones como DeAndre Ayton y Marcus Smart. "La pretemporada es muy importante para mí, para el equipo. Para conocer a todos, ver qué le gusta a la gente", declaró el esloveno.

Lebron James y Luka Doncic chocan la mano Reuters

El esloveno, a sus 26 años y ya asentado en California tras su traumático traspaso de la temporada pasada, entra en una fase clave de su carrera. Tras siete temporadas en la liga, aún no ha ganado el anillo de campeón ni el MVP de la temporada a pesar de su gran rendimiento.

Los Lakers son un destino ideal para garantizar el estatus de estrella en lo mediático, pero en lo deportivo, hay una serie de condicionantes que limitan su capacidad para competir por el título en los próximos años.

En un Oeste cada vez más reforzado y en el que el vigente campeón, Oklahoma City Thunder, tiene todos los visos para convertirse en el gran dominador en el próximo lustro, los Lakers tendrán complicado repetir el tercer puesto que lograron la pasada temporada regular.

La coincidencia en la plantilla con LeBron James un año más garantizará grandes momentos en la cancha y una figura de mentor para el esloveno, pero el futuro de Doncic en los Lakers dependerá por su capacidad para hacer un equipo ganador a su alrededor en los veranos de 2026 y 2027, como se pretende.