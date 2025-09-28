El Valencia Basket se venga del Real Madrid de Scariolo y se lleva la Supercopa de España

El conjunto valenciano le devolvió la moneda a los blancos (94-98) tras lo sucedido en la final de la pasada Liga Endesa.

Tenía una espina clavada el Valencia Basket desde el cierre de la temporada pasada. No tuvo opción alguna a disputar el título de la Liga Endesa tras el 3-0 que le endosó el Real Madrid en la final, así que se vengó a su manera en la Supercopa. [Así vivimos la victoria del Valencia Basket en la final de la Supercopa]

Los valencianos se impusieron al equipo de Scariolo (94-98), que se queda sin su primer título en el año de su regreso al banquillo blanco. La exhibición de Sergio de Larrea y el acierto en los triples de los naranjas fueron fundamentales para que el entorchado se fuera a la capital del Turia.

En una auténtica montaña rusa de partido, de nuevo hubo emoción hasta el último suspiro. El Valencia se marchó 7 puntos arriba al descanso (44-51) pero el Real Madrid reaccionó en el tercer cuarto. Sin embargo, en unos segundos finales interminables, los de Pedro Martínez supieron tener la sangre fría necesaria para retener el título.

La exhibición de Sergio de Larrea

Por segunda vez en su historia el Valencia Basket es campeón de la Supercopa. Los naranjas no se arrugaron ante un rival que jugaba su octava final consecutiva y supieron sobreponerse a momentos muy complicados en los que el Real Madrid supuso una seria amenaza.

La igualdad fue patente desde el comienzo. Se empezó a ver a dos equipos muy concentrados en la anotación, por dentro y por fuera, y con una intensidad defensiva altísima.

Andrés Feliz se lleva el balón en la final de la Supercopa. EFE

Un robo con canasta de Sergio De Larrea, que ya en el Eurobasket demostró que no es promesa, sino una realidad, puso a Valencia por delante tras varios minutos al rebufo y pidió tiempo muerto Scariolo para el reajuste.

Minutos después, misma situación: charla de Sergio Scariolo pizarra en mano cuando Valencia reinaba en la final por 34-40 a cuatro minutos del descanso. De nuevo, como ocurrió en la semifinal ante La Laguna Tenerife, el Real Madrid había dado un bajón en el segundo cuarto.

Un triple de Llull amenazó con comprimir el marcador antes del descanso, pero un nuevo acelerón de los valencianos dejó el luminoso en un 44-51 favorable para los hombres de Pedro Martínez.

Hezonja saca al Madrid a flote

El factor Mario Hezonja, máximo anotador de los suyos con 19 dígitos, apareció cuando más lo necesitaba el conjunto madridista. En el ecuador del tercer cuarto, de nuevo el Madrid ganaba 59-55 gracias a la puntería del alero croata y la mejora colectiva.

El Valencia, en problemas por primera vez en esta final, tuvo que parar el partido con 64-58 en contra. Pedro Martínez dictó desde el banquillo, De Larrea y Jaime Pradilla ejecutaron en pista y el partido en un puño otra vez (69-69) con más de medio Carpena animando al bando valencianista.

En la tensión de los últimos minutos se impuso el contacto bajo aro. Un 2+1 detrás de otro, defensas al límite, presión para los árbitros y un resultado muy ajustado.

Edy Tavares, con cinco faltas, acabó descalificado a 3:02 del final cuando ganaba de cinco puntos el equipo taronja. El Valencia gestionó bien la presión, se benefició de los errores en tiros clave del Real Madrid y se alzó con el primer título de la temporada.

Real Madrid 94 - 98 Valencia Basket

Real Madrid: Feliz (7), Hezonja (19), Abalde (3), Deck (11), Tavares (7) -quinteto inicial- Lyles (9), Kramer (5), Deck (11), Garuba (3), Fernando (0), Procida (3), Llull (9), Campazzo (18).

Valencia Basket: De Larrea (21), Taylor (17), Moore (10), Reuvers (12), Pradilla (9) -quinteto inicial- Puerto (10), Costello (2), Sako (6), Thompson (9), Iroegbu (2).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Eliminado Edy Tavares, del Real Madrid, por acumulación de faltas.

Incidencias: Final de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.630 espectadores.