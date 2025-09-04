Bosnia se clasifica a los octavos del Eurobasket tras ganar a Georgia y pone contra las cuerdas a España

El conjunto dirigido por Scariolo deberá ganar a la selección griega de Giannis Antetokounmpo para no caer eliminados en la fase de grupos.

Bosnia ha conseguido dar la sorpresa y se ha clasificado a los octavos de final del Eurobasket tras ganar a Georgia (84-76) en un encuentro al que estaba muy atenta la selección española.

A pesar del gran partido de Sandro Mamukelashvili y Kamar Baldwin (con 20 y 18 puntos respectivamente), la reacción de la selección georgiana llegó tarde. Y es que tras estar 15 abajo en el tercer cuarto, llegaron a empatar el encuentro, pero el fondo de armario de los de Adis Bećiragić declinó la balanza.

Cuatro puntos consecutivos de Lazić acabaron con las esperanzas de remontada de Georgia, combinado que aún puede clasificarse a octavos del Eurobasket si España pierde ante Grecia.

Tras el triunfo de los bosnios, y teniendo en cuenta una más que previsible victoria de Italia contra Chipre, la selección más débil de todo el torneo, si España perdiese se quedaría automáticamente fuera de la cita, y pasarían a estar clasificadas en este orden Grecia, Italia, Bosnia y Georgia.

Y si ganase ocuparía la segunda posición, por detrás de los italianos y por delante de bosnios y griegos.

Hasta el momento España acumula un balance de dos victorias y dos derrotas tras caer contra Georgia e Italia y ganar a Bosnia y Chipre.

Su grupo se cruzará en la primera de las eliminatorias directas, que se disputarán hasta la final en Riga, con los equipos del grupo D, donde ya han confirmado su presencia entre los 16 mejores Israel, Francia, Polonia y Eslovenia.

