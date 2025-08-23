España planta cara a Alemania pero se desinfla en el último cuarto y sufre una nueva derrota antes del Eurobasket

La Selección ha vuelto a besar la lona en el último amistoso antes del comienzo del Eurobasket tras perder ante Alemania en Colonia. Al igual que sucedió el jueves en la capital española, los de Scariolo plantaron cara a su rival, aunque al equipo se le acabaron las fuerzas en el último cuarto [Narración y estadísticas del partido].

España ha cerrado su preparación con una victoria -ante República Checa- y cinco derrotas. Luces y sombras en su puesta a punto para un inicio del Eurobasket que tendrá lugar el jueves 28 ante Georgia. Un partido que se antoja vital.

España salió dispuesta a revertir las malas sensaciones del anterior partido en el tiro exterior y buscó de manera permanente enchufar a todos sus jugadores desde la línea de 6,75, aunque sólo Aldama, con dos -y ocho puntos-, pareció estar entonado en los primeros diez minutos.

La sólida defensa alemana obligaba a España a pisar poco la zona y a no descuidar el balance ofensivo, con un Franz Wagner rápido al contraataque e imparable también en el ataque estático.

El base germano Dennis Schröeder volvió a ejercer de líder y castigó varias pérdidas de la selección española con un triple, obligando a Scariolo a pedir el primer tiempo muerto del partido con 20-11 (min.7), en un primer cuarto que acabó con 24-11 para los locales.

Un partido muy táctico

Aldama tiró de talento para romper un parcial de 7-2 favorable a Alemania en la continuación, que no tenía piedad y castigaba cada pérdida de España (33-16, min. 13).

Un triple de Darío Brizuela y siete puntos de Santi Yusta, cinco de ellos consecutivos, incluidos dos triples, dieron oxígeno a la selección, 38-29 (min. 16), y obligaron a Mumbrú a parar el encuentro.

Santi Yusta aguanta el balón mientras es presionado por Schroeder. EFE

Alemania colocó una zona 2-3 y esperó a que España cayese en la trampa -pérdidas en la primera parte- para volver a contragolpear con sus rápidas transiciones. Dos triples seguidos de Sergio de Larrea sujetaron de nuevo a la selección española, que se marchó al descanso por debajo, 49-39.

'La Familia' intentó no perder la cara al partido, aunque seguía con problemas en ambos lados de la pista. Por un lado, incapaz de frenar la calidad de Wagner (56-43 min.25), que mantuvo su particular lucha con los árbitros del partido y, por otro, las pérdidas en ataque, que ascendieron a un total de 12 en este cuarto.

La remontada no llegó

De Larrea y Joel Parra aprovecharon su confianza desde más allá del arco y, junto a una canasta al contragolpe de Brizuela, volvieron a despertar el espíritu de la remontada ante Alemania, que bajó varias marchas el ritmo (58-53, min.27). Schröeder y Wagner reaparecieron cuando más lo pedían los suyos y volvieron a poner tierra de por medio a falta de los diez últimos minutos, con un marcador de 65-54.

Un triple de Yusta y otro de Josep Puerto, sumados a un par de buenas defensas, reforzaron el ánimo español (71-65 min. 34), que parecía repetir el guion del partido anterior en el Movistar Arena.

Schröeder asumió galones cuando su equipo más lo necesitaba, mientras que España facturaba desde la línea de tiros libres gracias a un combativo Willy Hernangómez (76-71, min. 36).

A falta de tres minutos, el combinado germano dejó todo decidido con un demoledor parcial de 12-0 (88-71, min.37), acabando con cualquier amago de remontada de España.

Ficha técnica del partido:

Alemania (24+25+16+30): Schröeder (22), Obst (11), Wagner (29), Theis (6), Voigtmann (8) -cinco inicial-; Hollatz (6), Lo (4), Weidemann (-), Bonga (9), T. Da Silva (-), O. Da Silva (-), Kratzer (-) y Thiemann (-).

España (11+28+15+24): De Larrea (14), Yusta (13), Parra (7), Aldama (12), W.Hernangómez (8) -cinco inicial-; Saint-Supéry (-), Ferrando (-), Nogués (-), Brizuela (8), Puerto (3), López-Arostegui (-), J.Hernangómez (2), Pradilla (9) y Sima (2).

Árbitros: Aleksandar Glisic (SRB), Blaz Zupancic (SLO) y Marek Kukelcik (SVK). Señalaron una falta técnica a Dennis Schröeder (min.38) y eliminaron a Leon Kratzer por personales

Incidencias: Partido preparatorio para el Eurobasket 2025 disputado en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania).