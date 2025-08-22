Alemania-España: a qué hora es y dónde ver por televisión el último amistoso de la Selección antes del EuroBasket

La Selección Española de baloncesto afronta un segundo partido amistoso contra la campeona del mundo (Alemania) tras la derrota por la mínima en el duelo del pasado jueves.

En esta ocasión, ambos equipos se verán las caras en la ciudad germana de Colonia en el marco de la preparación para el EuroBasket, cuyo inicio es inminente (el 27 de agosto).

Los de Scariolo suman cuatro derrotas en los últimos cinco partidos amistosos y afrontan el torneo lejos de la condición de favorita, pero la resistencia mostrada en el duelo contra los alemanes, forzando la prórroga y rozando la victoria, da confianza al grupo.

Ya con los 12 jugadores elegidos para representar a España en el torneo continental, cerrar la gira de preparación con victoria renovaría las ilusiones de La Familia, que defenderá su condición de campeona continental con la misma etiqueta de "tapado" con el que conquistó Berlín en 2022.

Alemania vs España: fecha y hora del amistoso FIBA de preparación para el Eurobasket 2025

El partido se disputa el sábado 23 a las 19:00 horas en el Lanxess Arena de Colonia.

Isaac Bonga, presionado por Santi Yusta. EFE

Alemania vs España: canal, TV y dónde ver online el amistoso FIBA de preparación para el EuroBasket 2025

El partido Alemania vs España, amistoso FIBA de preparación para el EuroBasket 2025, se puede ver a través de La 2 de TVE. También se puede disfrutar el partido en DAZN, a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones