El Real Madrid hace los deberes ante un Río Breogán combativo y certifica el liderato de la Liga Endesa

Suma y sigue el Real Madrid en Liga Endesa. Los de Chus Mateo confirmaron su liderato después de imponerse en un partido sufrido ante el Río Breogán, un equipo muy combativo y correoso que plantó cara al conjunto blanco [Narración y estadísticas del partido].

No hay quien pare al actual líder de la Liga Endesa. Y es que desde la derrota el 22 de diciembre frente a Valencia Basket, los de Chus Mateo cuentan con triunfos todos sus compromisos. Los blancos no sueltan el pie del acelerador y mientras las posiciones varían por detrás, ellos siguen manteniendo el liderato a pesar de no haber tenido regularidad en el juego durante gran parte de la temporada.

Sin brillo pero con una gran versión de Dzanan Musa y Bruno Fernando, el Real Madrid certificó el liderato de la primera fase de la liga Endesa al sumar su decimonovena victoria consecutiva, por 69-79 ante un Breogán al que no le bastó con una espectacular actuación de Dae Dae Grant (24 puntos, 26 créditos de valoración) para tumbar al equipo blanco.

UN ROBO QUE VALE UN LIDERATO. @hugoglezz_ certifica el triunfo del @RMBaloncesto en Lugo y se aseguran la primera plaza en la fase regular de la #LigaEndesa. (69-79)#LasRedesDeSiempre pic.twitter.com/0rZQqurEMS — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) May 11, 2025

Tras un inicio igualado (6-8), el Real Madrid golpeó al Breogán con un parcial de 2-9 que obligó a Luis Casimiro a pedir tiempo muerto (8-17) a falta de poco más de tres minutos para el final del primer cuarto.

Tras el parón, el desacierto en ataque del Breogán (1/8 en triples y 4/12 en tiros de dos) y un rebote dominado totalmente por el equipo blanco (16 en el primer cuarto, el doble que su rival) dispararon en el electrónico al cuadro de Chus Mateo (13-24, min.10).

Dzanan Musa, providencial

A falta de acierto anotador, el equipo de Luis Casimiro apretó en defensa y con eso evitó que el Real Madrid jugase tan cómodo en el segundo asalto. También consiguió cerrar el rebote. Y apoyado en ese trabajo defensivo empezó a limar su desventaja hasta situarse a dos (27-29) después de un parcial 19-5.

Por entonces, el Real Madrid había perdido por lesión a Dzanan Musa, que regresó a pista en el inicio del segundo tiempo cuando su equipo pegó otro estirón (34-44), con Tavares intimidando en la pintura. Pero este Breogán de Casimiro acostumbra a llevar a sus rivales al límite y Dae Dae Grant tomó la manija del partido.

Entre el base estadounidense y Arturs Kurucs levantaron al público de sus asientos. Chus Mateo pidió tiempo muerto, pero el Breogán, con un juego eléctrico, culminó su remontada (52-51). Hasta que Musa entró en escena. El bosnio desatascó a los suyos con dos triples seguidos (52-57) que apagaron el Pazo Provincial.

Kurucs conduce el balón en el partido ante el Real Madrid. EFE

Todo quedó para el último cuarto. El Real Madrid continuó mandando con pequeñas ventajas (56-63, 59-65), pero el empeño de un sensacional Grant, magistral en la dirección y letal desde la línea de tres puntos, igualó nuevamente el choque después de cinco puntos seguidos de Eric Vila. A Chus Mateo no le quedó otra que parar el choque (67-67, min.36).

Un rebote ofensivo de Bruno Fernando, culminado con un mate, y un contraataque de Musa tras una pérdida de Grant frenaron la reacción lucense. Casimiro pidió tiempo muerto para bajar las pulsaciones de sus jugadores, pero dos pérdidas más, la segunda castigada con una falta antideportiva a Atic, evitaron la derrota madridista.

Ficha técnica del partido:

Río Breogán (13+14+27+15): Grant (24), Arturs Kurucs (6), Atic (6), Nakic (7) y Sakho (2) –quinteto inicial- Apic (3), Mavra (4), Aranitovic (4), Vila (10), Hughes (2) y Touré (1).

Real Madrid (24+10+25+20): Sergio Llull (12), Abalde (4), Musa (15), Ndiaye (10), Tavares (8) -quinteto inicial- Feliz (1), Fernando (13), Garuba (4), Hugo González (6), Ibaka (3) y Rathan-Mayes (3).

Árbitros: Alfonso Olivares, Luis Miguel Castillo y Yasmina Alcaraz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 31 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.310 espectadores.