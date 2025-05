La amenaza que sobrevuela al Real Madrid: la Liga Endesa, última bala para mantener la racha de 14 años con títulos

No son tiempos fáciles para el Real Madrid de baloncesto. Un equipo que se ha abonado a la victoria sistemática en la última década y que esta temporada no ha sido todavía capaz de dar con la tecla correcta. Su campaña sigue en blanco y no le queda otra que agarrarse como un clavo ardiendo a la Liga Endesa.

La competición doméstica se ha convertido en la única alegría posible para los de Chus Mateo en este curso. Abalde tuvo en sus manos continuar con el sueño 'imposible' de la Euroliga, pero su triple al aro sobre la bocina frente a Olympiacos supuso el adiós de su equipo a la que ha sido su competición fetiche en los últimos tiempos.

Sin tiempo para las lamentaciones, el Madrid tiene ante sí la opción de 'salvar' el año proclamándose como el mejor equipo de España. Algo que ya hizo en la temporada 23-24, pero que esta vez no se presenta como la guinda del pastel sino como el salvoconducto para un Chus Mateo que camina sobre el alambre.

Y es que nada puede asegurar que el técnico madrileño seguirá al frente de la embarcación la próxima temporada. No piensa en eso, su única meta es cerrar en primera posición la temporada regular de la Liga Endesa y encarar de la mejor forma posible los playoffs.

Su equipo marcha líder con cierto margen sobre Laguna Tenerife. Y es que en la liga sí que están ofreciendo un papel sobresaliente. Su triunfo frente al Girona en el último fin de semana de abril les supuso sumar su 17.º triunfo consecutivo, es decir, lo equivalente a una vuelta.

Nadie discute que son los grandes favoritos. Además, con un formato de playoffs que minimiza las sorpresas y da ventaja a su pico de talento y su fondo de armario. La ventaja de campo parece muy cerca de estar amarrada (tres partidos de ventaja sobre el segundo) para un equipo que se ha recompuesto, tras unos altibajos feos en el arranque

Máxima presión

Al Real Madrid le queda únicamente una bala. Comenzó la temporada perdiendo la final de la Supercopa Endesa contra Unicaja Málaga; claudicó de nuevo ante los malagueños en la final de la Copa del Rey y fue maniatado por Olympiacos en la primera ronda de los playoffs de la Euroliga.

Tres eliminaciones en los tres primeros torneos del año que han dejado a la Liga Endesa como la única vía para salvar una increíble racha de 13 temporadas con títulos. Desde la 11-12 el Real Madrid siempre ha mordido metal.

La última vez que se quedaron en blanco fue en el curso 10-11. Un año muy doloroso en el que además el Barça logró un triplete nacional. El Madrid cayó en las semifinales ligueras, perdió la final de Copa contra los azulgranas y sucumbió también ante su eterno rival en la antesala de la final de la Supercopa. Tampoco le fueron demasiado bien las cosas en la Euroliga cayendo en la Final Four ante Maccabi.

Llull, levantando el título de la Euroliga junto a Rudy Fernández. REUTERS

La temporada 2011-12, con aquella la consecución de la Copa, rompió una maldición de cuatro años en blanco, desde la Liga 2006-07. Cuatro cursos (2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2010-11) en los que, en plena crisis de identidad, el Real Madrid se estrelló una y otra vez antes de montar, ya con Pablo Laso un núcleo de jugadores irrepetible.

Aquella Copa del Rey fue el inicio de más de una década llena de éxitos en la que se lograron 26 títulos en 13 temporadas consecutivas: 9 Supercopas, 7 Ligas, 7 Copas y 3 Euroligas. Un registro único.

No le queda otra al Madrid que poner los cinco sentidos en la Liga Endesa. Está en territorio casi desconocido (se había acostumbrado a ganar al menos un título antes de los playoffs) y queda por ver cómo afrontan los de Chus Mateo una situación de máxima presión.