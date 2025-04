Izan Almansa: "Quiero tener la oportunidad de jugar en la NBA el próximo año. Mi sueño es enfrentarme a LeBron James"

Muchos aún recuerdan esas noches en vela viendo a los pocos aventureros del baloncesto español que conseguían cruzar el charco y llegar a la NBA. Una lista de nombres que llegó a agrupar a leyendas como Pau y Marc Gasol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, José Manuel Calderón, Ricky Rubio o Juan Carlos Navarro.

Sin embargo, han pasado ya unos años y lo cierto es que, aunque han seguido llegando jugadores de casa a la NBA como es el caso de los Hernangómez, Usman Garuba o de Santi Aldama, el baloncesto español se encuentra huérfano de una estrella que vuelva a hacer que nos enganchemos a la mejor liga del mundo. Que volvamos a poner el despertador para levantarnos a una hora intempestiva y ver un espectáculo que nos queda a kilómetros de distancia.

Con la mente puesta en el pasado y la vista en el futuro, muchos aficionados buscan a esa nueva estrella que vuelva a hacer de España una potencia en Estados Unidos. Y en el primer puesto de esa lista de posibles candidatos al trono se encuentra Izan Almansa (Murcia, 2005). El pívot español es junto a nombres como Hugo González o Aday Mara el llamado a abanderar la próxima generación de oro de la canasta en España.

Izan, que tras salir de su Murcia natal fichó por el Real Madrid en el año 2019, ha llevado un camino muy diferente al de otras muchas estrellas de nuestro baloncesto. Tras pasar dos años en la 'Casa Blanca' se convirtió en el primer español que llegaba a la Academia Overtime Elite de Atlanta.

Y allí se formó hasta que en 2023 pasó a la G League, la liga de desarrollo de la NBA. Sus brillantes actuaciones le llevaron a firmar por los Perth Wildcats de la NBL australiana donde ahora ha culminado un gran año de preparación para dar el salto al Draft de la NBA 2025, su próximo gran objetivo.

Antes, otro de sus éxitos ha sido debutar con la selección española de Sergio Scariolo y es que el murciano lleva varios años derribando la puerta de la absoluta. Sobre todo, desde que en el verano de 2022 fue nombrado MVP del Mundial Sub17 y del Europeo Sub18. Fue ahí donde muchos le otorgaron el mando del resurgir del baloncesto patrio, algo que confirmó un año más tarde cuando fue nombrado también MVP del Mundial Sub19.

Ahora, toda su concentración y sus esfuerzos están centrados en dos vertientes muy claramente diferenciadas. Por un lado, ser elegido en la primera o la segunda ronda del Draft 2025 para cumplir su sueño de ir a la NBA. Y por otro, en seguir sus estudios con Universae, la red global de instituciones educativas con la que Izan lleva un año trabajando, ya que gracias a su apoyo ha podido compaginar sus estudios en el Grado Superior de Administración y Finanzas con la exigencia de una de las competiciones de baloncesto más importantes del mundo. A menos de dos meses de que esa esperada noche del Draft llegue, Izan Almansa habla con EL ESPAÑOL sobre este sueño y sobre el duro camino que ha recorrido hasta ahora.

Izan Almansa, jugador de los Perth Wildcats de la NBL de Australia. EFE

Bueno Izan, ¿Cómo ha ido este año para Australia?

Bien. La verdad es que bien. Creo que ha sido un año positivo. Creo que he mejorado mucho y he experimentado muchas situaciones diferentes durante el año que también me han servido para madurar y seguir creciendo.

No es muy común que un jugador español y además tan joven, termine jugando en un país como Australia. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

Me pareció el mejor paso para seguir dando continuidad a mi desarrollo baloncestístico y que era lo mejor para sacar mi máximo potencial.

¿Y recomiendas 100% a otros chicos jóvenes o a cualquiera que quiera buscar una oportunidad el pasar por Australia?

Yo creo que sí. Depende del equipo, de la situación... Pero en general sí porque suelen dar la oportunidad a los jóvenes, entonces es un muy buen sitio.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del baloncesto que te has encontrado allí? ¿Has notado alguna diferencia muy grande respecto a Europa o a Estados Unidos?

Es parecido al de Estados Unidos porque es un juego más rápido, más individualista. Es un baloncesto físico, de muchos contraataques y muy directo.

El Real Madrid me enseñó a crecer más rápido, a relacionarme con gente nueva y a competir contra los mejores.

Uno de los capítulos más importantes de tu carrera fue pasar por el Real Madrid. ¿Qué es lo que te enseñó el club?

Me enseñó a crecer más rápido la verdad, tuve que aprender a relacionarme con gente nueva, con gente de otros países, con gente que no conoces y a competir con ellos también. En Murcia, por ejemplo, acabas compitiendo contra otros clubes, pero cuando estás en el Madrid acabas compitiendo contra los mejores jugadores de Europa. Eso te hace mejorar mucho.

Si tu camino no estuviera en Estados Unidos y estuvieras en Europa, ¿te gustaría que fuera en el Real Madrid?

Bueno, yo no diría ni que me gustaría ni que no me gustaría ir ningún equipo. Yo me abro a todos los equipos, ahora mismo estoy centrado en el Draft de la NBA, pero en el futuro no tendría ninguna preferencia.

Hace poco que has confirmado que estarás en el Draft de 2025. ¿Qué aspiraciones tienes con el puesto en el que puedes salir?

Esperemos que me seleccionen, ya sea en primera o en segunda ronda, pero que me seleccionen. Eso es lo más importante, tener la oportunidad de jugar ahí.

¿Tienes alguna preferencia por alguna franquicia o por algún jugador con el que te gustaría jugar? Porque imagino que tu sueño es jugar en la NBA, ¿no?

Sí, sí, sin duda. Realmente no tengo ninguna preferencia sobre en qué equipo me gustaría jugar. Pero por ejemplo, un jugador contra el que me gustaría jugar sería LeBron James.

Izan Almansa durante su debut con la selección española. Redes Sociales

Hablábamos antes del paso por el Real Madrid. De allí te fuiste a Estados Unidos, a la Academia Overtime Elite de Atlanta. ¿Crees que hiciste lo correcto y que fue un paso acertado para ti?

Sí, sí, sin duda. Yo creo que esa fue la mejor decisión de mi carrera, porque mejoré mucho, aprendí muchas cosas y también maduré mucho como persona. Fue un cambio bastante grande, la verdad, pero creo que lo necesitaba. Me vino bastante bien.

Ese sistema de Estados Unidos es muy diferente al que tenemos por ejemplo en España o en la mayoría de países Europa con esas academias, el baloncesto universitario, la liga de desarrollo y demás, que suelen ser la antesala de llegar a la NBA. ¿A ti te gusta más ese sistema que lo que tenemos en España, donde un chico de 16 o 17 años tiene el salto al profesionalismo muy cerca y al final eso puede ser un poco un muro o una barrera?

Yo creo que en Estados Unidos hacen muchas cosas mucho mejor. Es muy difícil entrar en la NBA, está claro, pero por lo menos hay un sistema. En Australia, por ejemplo, también está el sistema de Next Star, en Francia, por ejemplo, también hay una liga Sub21. En España es más complicado porque no hay nada, simplemente esperar a que te den la oportunidad en algún club, entonces sí que lo veo más complicado. Y lo de los otros países sí que me parece que es mucho mejor.

Bueno, tu carrera sigue creciendo y como decíamos, ahora está la expectativa del Draft. Pero hay un momento que seguramente marcó un antes y un después en tu camino. Me refiero al verano de 2022 y a esos dos MVPs que te dan en el Mundial y en el Eurobasket. ¿Cómo recuerdas aquellas semanas? No sé cómo recibiste aquel impacto mediático tan grande...

Sí. La verdad que pasó todo muy rápido porque al fin y al cabo cuando lo estás viviendo no te paras a pensar. Y luego tampoco le das mucho valor porque al fin y al cabo ha pasado muy rápido. Como he dicho antes lo viví bien, la verdad que muy orgulloso de lo que conseguí y de lo que conseguimos como equipo. Pero me hubiera gustado apreciarlo un poco más.

Cuando se hablaba y se habla de ti como una de las grandes esperanzas del baloncesto español, ¿a ti eso que te hace sentir?

Pues orgullo, la verdad, porque trabajo muy duro.

Mi familia y mis amigos siempre me apoyan. Siempre que les necesito están.

Y en esos momentos donde vienen tantos éxitos y donde al final acaparas bastante atención, e incluso también en momentos más complicados, ¿de quién te rodeas o con quién te proteges para tener los pies en la tierra y que todo siga un curso normal y que no se te vaya la cabeza.

Con mi familia y mis amigos que siempre me apoyan y suelo estar mucho con ellos. Siempre que les necesito están. Mi madre y mi hermano han estado allí en Australia y cuando no lo están los llamo, o llamo a mi mejor amigo, a mis primos... Y hablo con ellos de lo que necesito.

Otro momento muy importante para ti lo viviste al final del año pasado que fue el debutar con la con la Selección. ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Qué sentiste y qué supuso para ti?

Fue un momento muy feliz porque era un sueño para mí jugar con la selección española. Pude jugar, hice un buen partido y acabamos ganando. La verdad que con muchos nervios también porque fue un partido muy complicado, pero muy contento porque es la recompensa a muchos años de esfuerzo en las categorías inferiores, así que con mucho orgullo.

¿Qué has aprendido en lo poco que has estado con un entrenador como Sergio Scariolo? ¿Qué sensación te ha dado?

Me parece muy buen entrenador, planea muy bien las cosas, estudia todo hasta el último detalle. Siempre se ha comunicado muy bien conmigo y ha tenido buen trato hacia mí.

Izan, ¿quién es tu ídolo y en qué jugadores de la actualidad te fijas o a quién te gustaría parecerte?

Bueno, mi ídolo, como ya he dicho varias veces, es Pau Gasol. Y ahora en la actualidad me gusta Jokic, me gusta Siakam, Jabari Parker, Brandon Davies... Hay varios a los que me fijo.

Pones el listón alto. Para terminar, ¿qué le pides a la temporada que viene y qué sueños te gustaría alcanzar?

Me encantaría jugar en la NBA y que sea una temporada buena, sin lesiones y que pueda estar al máximo nivel.