El recital de Doncic con lágrimas en los ojos en su vuelta a Dallas: "Me dije 'no hay forma de que juegue este partido'"

Fue una de las noches más emocionantes para Luka Doncic. De las lágrimas a firmar su mejor partido con Los Angeles Lakers. Nueve semanas después de su partida, el esloveno regresó a Dallas y protagonizó un partido que quedará grabado en la memoria de muchos aficionados.

El American Airlines Center recibió a lo grande a Doncic. Traspasado el pasado 2 de febrero a la franquicia angelina, Luka no había vuelto hasta ahora este miércoles. Fue un regreso marcado por un homenaje y la 'venganza' del esloveno junto a sus lágrimas. Ganaron los Lakers con contundencia.

Firmó 45 puntos Doncic, que antes del partido no pudo evitar emocionarse por el homenaje que se proyectó en las pantallas gigantes: "Cuando vi el vídeo me dije 'no hay forma de que juegue este partido', pero mis compañeros me apoyaron mucho, lo aprecio mucho", reconoció después el esloveno.

Las imágenes recordaron sus inicios, desde su selección en el draft hasta los momentos más especiales de su carrera en los Mavericks, consolidando el vínculo que siempre mantuvo con la franquicia y la ciudad de Dallas.

Luka se secó las lágrimas y condujo a los Lakers hacia una victoria por 112-97, anotando 45 puntos, sumando 8 rebotes, 6 asistencias y 4 robos en 38 minutos de juego. Su desempeño fue sobresaliente, al encestar 16 de 28 tiros de campo y 7 de 10 en triples, demostrando una efectividad que dejó sin palabras a su exafición reunida.

El buen partido de los Lakers no fue cosa de un solo hombre. Entre el resto de protagonistas, LeBron James contribuyó con 27 puntos, impulsando a su equipo en momentos cruciales, mientras que figuras como Rui Hachimura y Austin Reaves aportaron con 15 y 11 puntos respectivamente.

Por parte de Dallas, el máximo anotador fue Naji Marshall con 23 puntos y 8 asistencias, y no hay que pasar por alto la participación de Anthony Davis, quien sumó 13 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias frente a sus excompañeros.

La velada tuvo un ambiente diferente. Aficionados de Dallas ondearon camisetas con el número 77 y la inscripción "Hvala za vse", en un gesto de gratitud con Doncic. También se acordaron de la figura culpable de un traspaso que sorprendió a toda la liga. "¡Despedid a Nico, despedid a Nico!", corearon evidenciando el descontento y la nostalgia por lo vivido.

En declaraciones tras el partido a ESPN, el esloveno confesó: "Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Muchas emociones, no puedo explicarlas. Vine aquí con 18 años, sin saber qué esperar de la NBA, y me hicieron sentir en casa", aseguró el jugador, resaltando el profundo vínculo con Dallas y los recuerdos que lo acompañaron desde su llegada al Real Madrid en 2018.

Tras varios años en esta ciudad, también vivió la amarga experiencia de perder las últimas finales contra los Boston Celtics.

El técnico de los Lakers, JJ Redick, elogió la actuación de Doncic calificándola de "sobrehumana". Durante la rueda de prensa, el entrenador destacó el valor del esfuerzo colectivo y la inquebrantable fortaleza emocional del jugador, subrayando que el apoyo de sus compañeros fue decisivo.

"El video (homenaje) estuvo genial, pero su capacidad de ir a competir luego, con los ojos todavía con lágrimas al saltar a la pista para el comienzo, tener la solidez emocional para hacer esa actuación, es sobrehumana", afirmó Redick, resaltando la empatía y compromiso de un grupo unido. Puerta grande para Doncic.