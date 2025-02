Unicaja desbanca al Real Madrid del trono y se adjudica su tercera Copa del Rey

Juego de tronos en la Copa del Rey. Unicaja Málaga derrocó el mandato del Real Madrid y dos años después volvió a colocarse la corona para sumar el tercer título de su historia en esta competición. [Así vivimos la victoria de Unicaja ante el Real Madrid]

Los andaluces firmaron una final perfecta y consiguieron desquiciar a los blancos, negados en el lanzamiento de triple y condenados por las constantes pérdidas que cometieron durante todo el encuentro.

El ritmo machacón impuesto por Taylor, Kravish y Perry fue definitivo para que Unicaja se anotara su segunda Copa del Rey en los últimos tres años. El Real Madrid cede el testigo y vuelve a alimentar todos los fantasmas que le están trayendo de cabeza en esta delicada temporada.

Facundo Campazzo, tratando de romper la defensa de Unicaja en la final de la Copa del Rey

Máxima igualdad en el inicio

Hubo nervios en el arranque. No es que los contendientes fueran ni mucho menos unos imberbes en este tipo de situaciones, pero cuando hay en juego un título de la importancia de la Copa del Rey a cualquiera se le encoge la muñeca por mucho que esté acostumbrado a las grandes citas.

Unicaja ya demostró en el inicio que iba muy en serio y que tenía reciente la gesta de hacía dos años. Yankuba Sima se convirtió en el gran protagonista de los primeros compases de la final.

El jugador de Unicaja se cargó con dos faltas personales en los primeros segundos, pero pudo desquitarse con una acción de bandera. Un mate espectacular con un 2+1 que levantó al público de sus asientos nada más arrancar el choque. La primera dosis de espectáculo.

Tavares intenta marcharse de Kravish. EFE

Pese a que Tavares trató de frenar este buen arranque de los andaluces, primero Osetkowski y después Perry empezaron a afinar el punto de mira desde el perímetro. Ahí estuvo mucho más acertado Unicaja que el Real Madrid en la primera mitad, por mucho que Abalde pusiera la réplica con dos triples consecutivos.

En un partido de baja anotación, las defensas y los nervios se impusieron a los ataques y al acierto. Unicaja se marchó con una mínima renta de 3 puntos al término de los primeros diez minutos (18-15), con el Real Madrid siempre a remolque.

Los de Ibon Navarro pegaron otro estirón en el inicio del segundo parcial, pero entonces tuvo que ser uno de los jóvenes quien acudiera al rescate del Real Madrid. Hugo González sacó toda su magia para, con un 2+1 y después con otra acción individual, devolver la igualada al luminoso.

No funcionaba el juego interior del Real Madrid. Tavares no estuvo acertado y Bruno Fernando no daba con la tecla. Ibaka sí que tuvo algo más de protagonismo fugaz, y de hecho los blancos llegaron a gozar de su primera ventaja en el marcador en el ecuador de este segundo cuarto (26-27).

Fue algo fugaz. Unicaja reaccionó, volvió a apretar en defensa y los blancos otra vez se comieron muchas posesiones sin lanzar o con tiros muy forzados. Hasta siete arriba llegó a estar el equipo andaluz (34-27), pero gracias a Hezonja y Tavares la brecha quedó reducida a los tres puntos al descanso (39-36).

Unicaja aprieta

Vivió un momento crítico el Real Madrid en el arranque de la segunda mitad. Si en la primera había conseguido sostener a Unicaja a duras penas, tras el paso por los vestuarios los andaluces apretaron de verdad el acelerador y empezaron a inquietar seriamente a los campeones.

Pese a que Tavares apretó el marcador a un sólo punto de renta para Unicaja, lo de después fue una pesadilla para los blancos. Kalinoski abrió otra vez la diferencia y después Taylor hizo la herida todavía mucho más grande.

Chus Mateo se vio obligado a detener el partido una primera vez mientras veía cómo su equipo tan sólo gozaba de un 3/15 de acierto en los triples y acumulaba 12 pérdidas que lastraban su rendimiento.

Dio igual. Kravish y Kalinoski elevaron la renta hasta los 12 puntos para Unicaja, la máxima en el partido, y Chus Mateo tuvo que volver a pedir tiempo muerto. No hubo reacción. Campazzo quiso tirar del carro con un triple y tres tiros libres consecutivos, pero Unicaja siempre tuvo confianza en su juego y se mostró muy firme.

Parecía que el Real Madrid iba a entrar al último cuarto con una ventaja casi insalvable, pero una 'mandarina' de Llull redujo la renta a los 9 puntos (64-55) para dar algo de aire a los blancos.

Precisamente fue Llull el que le insufló algo más de vida a los de Chus Mateo en el inicio del último cuarto, pero fue tan sólo un espejismo. El camino de Unicaja hacia la gloria estaba marcado, y la confianza con la que jugaron los andaluces en este momento del encuentro fue digna de admirar.

Andrés Feliz, en una entrada a canasta. EFE

Perry y Kravish siguieron a lo suyo -machacar al Real Madrid desde el perímetro- y así se llegó a la máxima renta del encuentro. Cada vez quedaba menos tiempo y cada vez la diferencia en el marcador era más grande, así que tan sólo un desastre podía apartar a Unicaja del título.

No lo hubo. El Real Madrid se acercó a seis puntos con los triples de Hezonja -anotó su primer triple a falta de cuatro minutos para el final- y de Campazzo, pero Kravish volvió a poner las cosas en su sitio.

Unicaja festejó con todo merecimiento. Vuelve a haber cambio en el trono de la Copa del Rey, y Unicaja Málaga está empezando a cogerle el 'gustillo' a eso de reinar.