Walter Tavares renueva por cinco temporadas con el Real Madrid: el plan tras caer en Berlín

Walter Tavares seguirá de blanco. El Real Madrid ha logrado la firma del pívot caboverdiano para renovar con un contrato de cinco temporadas. Se cierra otro capítulo importante en la planificación en las oficinas blancas de cara a la plantilla del próximo año, que sufrirá importantes cambios.

El portal especializado Encestando adelantó este martes la renovación de Tavares con el Real Madrid. Su contrato se extenderá hasta 2029. Para la finalización de este, Edy habrá cumplido 37 años y se acercará al final de su carrera deportiva, por lo que podrá poner el broche vistiendo de blanco.

A Tavares le han intentado seducir desde la NBA y con otras grandes ofertas, pero ha prevalecido su deseo de seguir en el Real Madrid. El club le ha correspondido poniéndole sobre la mesa una atractiva propuesta, también en lo económico.

[¿Cuándo se juegan las semis de Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barça?: las fechas de El Clásico]

Tavares ya dejó clara su postura de renovar por el Real Madrid en el Media Day previo a la Final Four de la Euroliga: "Llevo casi un año negociando mi contrato y siempre he pensado en lo mismo, en luchar por quedarme aquí lo primero. Y si no funciona, no funciona; no será para mi el ganarme ese contrato y quedarme aquí; la vida continua. Voy a luchar hasta el último partido para poder quedarme aquí".

El Madrid entrará este verano en una nueva era, sin pilares como Rudy Fernández y muy probablemente Sergio Rodríguez. El club quiere asegurarse seguir contando con jugadores ya experimentados y que entiendan los valores del Madrid, como es el caso de Tavares y otros como Facu Campazzo o Gaby Deck, que también cuentan con contratos de larga duración.

Poirier, en una acción contra Joventut EFE

Asegurada la continuidad de Tavares, el Madrid también tiene que gestionar el futuro de otros jugadores. Vincent Poirier apunta a salir, filtrándose que tiene un acuerdo por dos temporadas con Anadolu Efes y que el club blanco ya tiene atado a Usman Garuba como sustituto. También Mario Hezonja, que ha rechazado varias ofertas de renovación, está cerca de cerrar su marcha de la entidad blanca.

Esto dijo Tavares sobre su compañero Poirier: "Ojalá no se vaya porque nos compaginamos muy bien. Es un tío increíble, muy cercano y siempre está dispuesto ayudar en lo que sea. Ojalá que se quede con nosotros y así podamos llegar los dos a final de temporada con mucha energía y muchas ganas de ayudar al equipo. A final de temporada cada uno tiene que decidir dónde quiere ir y dónde quiere estar, pero ojalá que sea con nosotros". El futuro del juego interior del Madrid pasa por Edy... y Garuba.