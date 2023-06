España no puede evitar la remontada y sucumbe ante Bélgica en la final del Eurobasket femenino

La historia de la Selección española de baloncesto en este Eurobasket femenino iba a ser un cuento de superación, de empeño y de mejora constante. Perdió el primer partido, pero a partir de ahí comenzó a superar obstáculos, subió el nivel y avanzó con paso firme en el torneo hasta llegar a la final. Sin embargo, la heroicidad se quedó a un paso de materializarse. [Así vivimos la victoria de Bélgica sobre España en la final del Eurobasket]

España firmó 30 minutos de partido soberbios. Maniató a Bélgica de todas las maneras posibles, fue siempre por encima en el marcador con ventajas incluso de dobles dígitos, y casi que se llegó a ver con el título en la mano. Sin embargo, las belgas jamás desistieron y, aunque las españolas cerraron una y otra vez la puerta de la remontada, el acoso se convirtió en un derribo.

Bélgica se proclamó campeona del Eurobasket femenino después de derrotar a España (58-64) en una final en la que estuvo contra las cuerdas. Las actuaciones de Linskens y Meesseman bajo el aro, las dos máximas anotadoras del encuentro, fueron capitales para este desenlace. Las de Miguel Méndez tuvieron que conformarse con la plata ante una Bélgica que, en la primera final de su historia, se hizo con el entorchado.

Casi siempre por delante

Los primeros minutos de la final estuvieron marcados por una gran igualdad entre ambos conjuntos. No era para menos, porque en juego estaba un título muy importante y lo fácil era que aparecieran los nervios en este contexto tan exigente. Sin embargo, con el paso de los minutos se empezó a ver que España tenía algo más que Bélgica, que las españolas gestionaban mejor la situación.

Por eso, comenzaron a llegar las primeras ventajas para las de Miguel Méndez, si bien es cierto que siempre muy cortas. El 17-13 al término del primer cuarto fue un reflejo de todo ello.

Queralt Casas trata de avanzar hacia canasta. EFE

No obstante, Queralt Casas demostró que estaba inspirada y machacó a la defensa belga con sus triples. Gran acierto de España en el lanzamiento desde el perímetro, una de las claves para empezar a abrir brecha. La defensa de Carrera mantuvo ahogada a Meesseman y un triple de Maite Cazorla permitió que la selección española llegara al descaso con una prometedora renta (32-25).

Tras el paso por el vestuario, Bélgica empezó a encontrar a Meesseman con más asiduidad y, pese a un nuevo triple de Casas, el choque empezó a apretarse de nuevo. La aparición de una atrevida Leo Rodríguez dio frescura a España y frustró a su rival, que vio cómo se le volvía a escapar gracias también a las buenas finalizaciones de Carrera bajo el aro.

Parecía un quiero y no puedo de Bélgica, y daba la impresión de que España tenía más o menos controlada la situación. Sin embargo, el empeño de las belgas no dejó de existir hasta el último segundo y con la entrada en el último cuarto todo iba a tomar un cariz muy diferente.

Maite Cazorla, en acción defensiva. EFE

Linskens ayudó a Meesseman para llevar el peso de la remontada y Bélgica empezó a pensar ya en ponerse por delante. España se atascó en ataque y su buena labor en el rebote ofensivo no la sacó esta vez del atolladero. Finalmente, un triple de Meesseman puso a Bélgica por delante (54-55, m.36). Torrens sacó a España del KO, pero no pudo evitar que llegara por detrás al último minuto y medio.



A las de Méndez les entraron las prisas y con cuatro abajo a falta de treinta segundos se jugaron la última bala con un aro pasado de Casas que no salió bien y que acabó con las últimas opciones de España, que vuelve al podio tras la frustrante edición de 2021 pero con un sabor agridulce.

España 58 - 64 Bélgica

España: Cazorla (3), Casas (14), Torrens (8), Gil (4), Carrera (12) -cinco titular- Domínguez (-), Ginzo (10), Ouviña (-), Quevedo (-) y Rodríguez (7).

Bélgica: Allemand (9), Vanloo (13), Delaere (-), Meesseman (24), Linskens (18) -cinco titular- Becky Massey (-), Mununga (-), Lisowa Mbaka (-) y Resimont (-).

Parciales: 17-13, 15-12, 16-18, 10-21.

Árbitros: Forsberg (DIN), Liszka (POL) y Baldini (ITA). Sin eliminadas.

Incidencias: final del Eurobasket disputada en el Arena Stožice de Liubliana ante unos 3.500 espectadores.

