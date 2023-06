La 'era Wembanyama' llega a la NBA: así juega el nº1 del Draft más esperado desde LeBron James

Todo el mundo sabía qué nombre iba a salir de boca de Adam Silver, comisionado de la NBA, cuando esta madrugada le tocara decir: "With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs selects...". Victor Wembanyama (Nanterre, Francia; 2004) cumplió todos los pronósticos y se convirtió en el último número 1 de la mejor liga del mundo. Y llega para cambiarlo todo.

Wembanyama es el referente de toda una nueva generación en el baloncesto mundial. Es también europeo, como los últimos cinco MVPs de la NBA: Antetokounmpo (Grecia) y Jokic (Serbia), en dos ocasiones, y Embiid (Francia). Y es, ante todo, un "alien", como le calificó el mismísimo LeBron James meses atrás. Las palabras del 'Rey' definen de la mejor manera lo esperada que era en la liga la llegada del gigantón Victor (2,21 metros).

'Wemby', así se le apoda, es mucho más que un ala-pívot al uso que juega, sobre todo, de espaldas. Penetra a canasta, se crea su tiro de frente y también se atreve con lanzamientos en movimiento. Con la pelota, parece casi un alero o un escolta, pero con una envergadura sobrehumana que pasa de los 2,30. En la NBA no se lo pondrán fácil, aunque todos coinciden en que marcará una época.

[El 'tiktoker' que burló a la NBA con un solo correo: "Ahora soy Jordan Haber, miembro del Draft"]

Hace 20 años que se vivió un fenómeno similar en la NBA antes de un Draft. 2003 fue el año de LeBron James, a quien con 17 años Sports Illustrated dedicó una de las portadas más icónicas del baloncesto: "El Elegido", se le llamaba en ella. El tiempo no pudo dar más la razón a la publicación norteamericana, ya que aquel joven de Akron se acabó convirtiendo en el único capaz de disputar el trono a Michael Jordan.

La historia se repite, hasta el punto que Wembanyama ya fue portada en la misma revista el pasado mes de febrero. Quizás el titular no era tan explosivo, pero no había temor a nombrarle como "la mejor promesa de toda una generación". Las 30 franquicias soñaban con el parisino y, a partir de ahora, solo los Spurs podrán hacer disfrute de él.

De LeBron a Wembanyama. Dos décadas entre dos jugadores señalados para marcar un antes y un después en el baloncesto #NBA pic.twitter.com/vJAMCGs9TU — NBAesp (@nbaesp) February 22, 2023

Ya es icónico su Draft, como lo fue también el día en el que se celebró la 'lotería' de los picks de cada franquicia. El 17 de mayo se celebró en Chicago el sorteo. Cuatro franquicias se repartieron los cupos más altos: Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets y los Spurs.

Peter J. Holt, directivo que representaba al equipo de San Antonio en la lotería, celebró a gritos y en pie cuando a los Hornets le tocó el pick nº2 y dejaba el más ansiado por todos para los Spurs. Arranca una nueva era en la que otras figuras como Tim Duncan o David Robinson, ambos también interiores, se convirtieron en leyendas.

Cuando te juegas tu futuro.



💥Momentazo en la #NBADraftLottery



Así se llevaron los @Spurs el pick 1⃣ pic.twitter.com/k945zZytvL — NBASpain (@NBAspain) May 17, 2023

Cómo juega 'Wemby'

La gran pregunta que se hacen ahora los aficionados es qué hay que esperar de Victor Wembanyama. Hay que recordar que tiene 19 años, pero posee ya unas cualidades que le convierten en una amenaza ante cualquiera. Su manejo del balón, tanto en el control del bote como en el pase, es exquisito y tiene un rango de tiro especial para tratarse de un jugador de su altura.

Al ser un ala-pívot, lo bien que se siente al tirar desde la línea de triple supone un problema para los centers que se le emparejan. Tras bote, tras pase e, incluso, tras apertura de bloqueo. Sabe aprovechar las situaciones en el tiro exterior. Y como referencia, los rivales empiezan a volcar su defensa en él y sabe encontrar al compañero abierto en situaciones de 2 para 1.

Check out Victor Wembanyama's best guard-like plays for Metropolitans 92 this season!



2023 #NBADraft Thursday, June 22 at 8pm/et on ABC & ESPN. pic.twitter.com/oRNSQqVOG0 — NBA (@NBA) June 19, 2023

Tiene margen de mejora, por supuesto. La principal carencia que se le ha visto hasta ahora reside en su contundencia, que es escasa cuando hay contactos bajo el aro. Sea luchando la posición bajo el aro o tratando de finalizar hacia canasta. No llega a 110 kilos, un peso que a algunos genera las pocas dudas que puede haber respecto a este talento.

Sobre esto habló hace unos meses uno que si iba sobrado de algo era de contundencia, Shaquille O'Neal: "Realmente no he visto a nadie presionarlo. He visto mucha ofensiva. Pero cuando juegas contra el jugador de 7 pies, tienes que enfrentarse a él. La verdadera prueba es cuando llega allí, y Zion lo atacará. Embiid lo atacará. Joker [Jokic] lo atacará. Así que será una verdadera prueba".

Francia, 'no' al Barça, Spurs...

A partir de ahora le toca a Wembanyama demostrar que los pronósticos no han sido exagerados. En realidad, lleva su corta vida preparándose para ello. El físico le viene de genética: Félix, su padre, era saltador de longitud y Elodie de Fautereau, su madre, fue jugadora profesional de baloncesto. El resto lo va puliendo con un equipo privilegiado, encabezado por el exjugador y experto en biomecánica Melvin Sanders y el preparador Holger Geschwindner, que en su día trabajó con Dirk Nowitzki.

El camino hasta ahora ha sido medido al milímetro. Empezó en el Nanterre de su tierra natal y pudo jugar en el Barcelona, con quien disputó la Minicopa en 2018. Su paso por la entidad azulgrana fue fugaz, ya que su familia rechazó la propuesta y regresó a Francia. Con el ASVEL Villeurbanne, del que es propietario Tony Parker, llegó a jugar un año la Euroliga, pero el desgaste que suponía para alguien de su edad que se preparaba para el Draft le llevó al Metropolitans 92, de Boris Diaw, donde ha jugado la última temporada alcanzando la final de la liga francesa.

En San Antonio encontrará un destino que sabe lo que es llevar a estrellas y 'Wemby' es de esas a las que les gusta brillar también fuera de la pista. Sobre la cancha, no tardará en ser el foco ofensivo y formará equipo con otros jóvenes como Keldon Johnson, Devin Vassell y Jeremy Sochan. Lo mejor está en el banquillo, con el mítico Gregg Popovich como uno de los mejores 'profesores' posibles en la NBA para un talento generacional.

Los Spurs ya tienen a su tercer pick número 1 tras Robinson y Duncan, dos mitos de la franquicia. Pero lo de Wembanyama apunta a ir todavía más allá y es que se habla de un jugador capaz de alcanzar el Olimpo, allí donde solo unos privilegiados han logrado llegar. Jordan, LeBron... ¿y será 'Wemby' el siguiente?

