Pablo Laso confirma su fichaje por el Bayern de Munich hasta 2025

Pablo Laso volverá a los banquillos lejos de España. El exentrenador del Real Madrid asumirá las riendas de cara a la temporada que viene del Bayern de Múnich, tal y como confirmó la entidad bávara este mismo lunes.

Se trata de la primera experiencia de Pablo Laso como entrenador después de que el pasado verano de 2022 abandonara el Real Madrid. De esta forma, el Bayern de Múnich se hace con los servicios de este contrastado técnico, que por primera vez entrenará en la liga alemana, a través de un contrato que unirá a ambas partes durante las dos próximas campañas.

Después de 11 temporadas al frente del Real Madrid y de marcar toda una época en la entidad blanca con sus numerosos triunfos, el Bayern ha decidido apostar por Pablo Laso para sustituir en el cargo a Andrea Trinchieri, que llevaba tres años en el puesto. Con este cambio en el banquillo, los bávaros quieren dar un giro de timón y ganar peso en Europa, ya que consideran al técnico español una garantía.

Su presentación

Pablo Laso fue presentado como nuevo técnico del Bayern de Múnich y durante su comparecencia ante los medios dejó sus primeras palabras: "Para mí es importante poder llegar aquí porque siempre es un equipo competitivo. Ha ganado Ligas, Copas... Creemos en el proyecto, en el programa, en los jugadores y también en lo que podemos hacer aquí", comentó el español.

Además, al exentrenador del Real Madrid le preguntaron por el juego que desplegará la temporada que viene en el Bayern, aunque él no quiso atarse: "No me gustaría ser un entrenador defensivo ni ofensivo, pero sí que quiero tener un equipo que la gente sepa a qué juega".

[Chus Mateo se confiesa: "Hay muchas cosas de Laso en el Real Madrid actual"]

Por otra parte, confesó que después de un tiempo parado tras su salida del Real Madrid ya le apetecía volver a coger las riendas de un banquillo porque está completamente recuperado: "Me siento bien. Es verdad que se ha hablado mucho de mi salud. Este año he decidido no entrenar. Era bueno tomarme un tiempo para ver y para tener la mejor oportunidad. Para mí fue difícil porque tengo ese gusanillo de entrenar, pero he podido desconectar", relató el nuevo entrenador del Bayern de Múnich.

