Surrealismo en la Liga Endesa: lluvia intensa en pleno partido dentro del pabellón del UCAM Murcia

Este pasado sábado se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia un nuevo partido de baloncesto correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa. En este encuentro se enfrentaban el UCAM Murcia como equipo local y el Fuenlabrada, ya descendido de categoría, pero lo más llamativo no se vio precisamente sobre la cancha.

Durante un momento del encuentro, comenzaron a caer algunas gotas de agua desde el techo de este Palacio de los Deportes. Sin embargo, lo que comenzó como unas pequeñas precipitaciones pronto se convirtió en una lluvia intensa. Parecía que el techo del pabellón había desaparecido y que la tormenta que se estaba desatando fuera se había trasladado dentro del recinto deportivo.

En algunas zonas de la grada las goteras dejaron al descubierto las deficiencias que tiene actualmente este Palacio de los Deportes de Murcia donde se disputan eventos de primer nivel, como son los partidos de la Liga Endesa que juega como local el UCAM Murcia. En algunas zonas de la grada se formaron grandes charcos, los medios de comunicación vieron cómo sus equipos de trabajo se mojaban y también en los pasillos interiores se amontonaron grandes cantidades de agua.

Llueve en el Palacio de los Deportes de Murcia.@RadioMARCA @Marcador pic.twitter.com/iiMtYUMrzM — Jorge Fenor Fuentes (@jorgefenor) April 29, 2023

El partido no se vio afectado en su desarrollo ya que el agua no tocó la cancha y tan sólo lo hizo a algunas zonas de la grada. Sin embargo, no es el único aspecto del que se quejan los usuarios de esta instalación, ya que también reclaman de manera insistente que el aire acondicionado no está arreglado y se dan temperaturas desagradables dentro del recinto deportivo.

Las redes sociales se llenaron de vídeos de algunos de los asistentes a este partido de la Liga Endesa en los que se veían intensas precipitaciones, como si se tratara de una lluvia a pleno aire libre, dentro del pabellón. Las quejas se sucedieron, así como las solicitudes a las autoridades para que arreglen todos estos desperfectos.

Por si no teníais suficiente, los pasillos y la cantina del pabellón… pic.twitter.com/JH8Kgq55Fz — Alvaro Blanco (@AlvaroBlango10) April 29, 2023

En lo puramente deportivo, el UCAM Murcia se llevó la victoria en casa ante un Fuenlabrada ya descendido que no pudo poner resistencia (83-64). Los murcianos se encuentran en la zona media de la tabla con 13 victorias.

Sigue los temas que te interesan