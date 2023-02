Caso grave de machismo y abuso de autoridad de un árbitro de baloncesto en Cataluña

Escándalo machista en un partido de baloncesto de la Primera División Autonómica de Cataluña en categoría femenina. El equipo afectado ha sido el Museu del Cómic CB Castelldefels 2025, ya que varias de sus jugadoras han denunciado una situación de abuso por parte de un árbitro producida en uno de sus últimos partidos.

Clara Verdaguer, la capitana del Museu del Cómic CB Castelldefels 2025, ha explicado a través de una carta los hechos acontecidos y algunas compañeras como Clàudia Brun se han encargado de difundirla a través de sus diferentes redes sociales provocando que la situación haya tenido ya un alcance nacional.

Estas dos jugadoras, junto a algunas de sus compañeras, han denunciado una lamentable situación que se habría producido en su partido contra el Valls. Las integrantes de la plantilla del equipo de Castelldefels reconocen que el encuentro fue tenso y muy caliente, pero denuncian cómo uno de los colegiados se sobrepasó con ellas en su trato.

[Escándalo racista en Badaolona: aficionados del Joventut gritan "mono, mono" a Yago Dos Santos]

Todo arrancó con una falta que no fue señalada sobre el Museu del Cómic y que fue muy protestada por la mayoría de las jugadoras. Esta discusión fue el detonante de toda la bronca y de toda la polémica. Sin embargo, en el momento de las protestas, el árbitro denunciado le dijo a una de las jugadoras denunciantes lo siguiente: "Tú cállate que no tienes ni puta idea".

Brun, que en ese momento no estaba jugando, respondió rápidamente al árbitro indicándole que estuviera pendiente de lo que sucedía en la cancha: "No estoy en pista, no te dirijas a mí". Esta contestación de la jugadora del Museu del Cómic CB Castelldefels 2025 provocó que el colegiado también se calentara y arrancó ahí sus ataques contra las jugadoras del equipo catalán, tal y como cuenta Verdaguer en su nota.

"si les jugadores i jugadors tenim repercussions sancionadores quan les nostres accions no van alineades amb el respecte (...), l'arbitratge que vam patir diumenge per part d'aquest col•legiat també s'hauria de posar sobre la taula" pic.twitter.com/XmunadDc2t — Clàudia Brun (@_cbrrun) February 8, 2023

"Ella no arbitra y es demasiado joven para saber de baloncesto". La jugadora volvió a recriminar al árbitro su imperdonable actitud y este no dudó en volver a soltar otra sobrada que iba aumentando la situación de la tensión: "Si se comporta como una niñata hay que enseñarla". Las contestaciones fuera de lugar amenazaban con ser una constante.

La venganza del árbitro

Tal y como cuenta en su carta Clara Verdaguer, desde ese momento el árbitro no paró de buscar una y otra vez confrontación con todas las jugadoras del Castelldefels. Parecía que quería discutir sí o sí. Sin embargo, el colegiado, que parecía haberse sentido ofendido por la actitud de la jugadora con la que había tenido la primera bronca, decidió tomarla con ella en cuanto regresó a la pista. Le señaló en pocos minutos tres faltas que al parecer fueron injustas y una acción por pasos que la obligaron a regresar al banquillo y que provocaron un gran daño anímico en el Museu del Cómic CB Castelldefels 2025.

[Donovan Mitchell sufre una agresión en los testículos y se enzarza en una espectacular pelea]

A pesar de que las aguas se calmaron en cierto modo durante el resto del partido, la capitana Clara Verdaguer se había quedado con la matrícula del árbitro con el que habían tenido el conflicto y decidió buscarle después de la última posesión para hacerle saber que tenían intención de denunciarle por su comportamiento, su actitud y su abuso de autoridad en el ámbito deportivo.

"No podrá pitar partidos porque no permitirán esa mala praxis. Con un EBA no se habría atrevido a hacerlo". Lejos de encontrar arrepentimiento en su agresor, encontró una actitud aún más déspota y con tintes claramente machistas: "Al menos en los partidos masculinos no me aburro". Una vez concluido el conflicto, las jugadoras del Castelldefels decidieron publicar la terrible experiencia vivida para denunciar lo que consideran "actitudes machistas, discriminatorias y vejatorias".

Archivado en Baloncesto, Baloncesto femenino, Cataluña, Deporte femenino, Deportes

Borja Sánchez Redactor en Deportes de EL ESPAÑOL desde 2020. Antes trabajé en La Sexta Deportes. Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Experto en ciclismo.

Sigue los temas que te interesan