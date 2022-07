El calvario de Nowitzki tras dejar la NBA: "Ni siquiera puedo jugar al fútbol con los niños"

En muchas ocasiones el deporte profesional acaba costando un alto precio a quienes lo practican. Los deportistas de élite realizan un gran esfuerzo físico durante un tiempo prolongado que, una vez retirados, les deja secuelas que afectan a su vida diaria. El último en pasar a engrosar esta lista es el legendario ala-pívot alemán, Dirk Nowitzki, el mejor jugador europeo de baloncesto de la historia y ganador y MVP de la NBA en el año 2011.

"No dejo de darle vueltas a que seguramente esos dos últimos años en la NBA no merecieron la pena. Hubo momentos brillantes, por supuesto, pero al equipo no le fue bien y la realidad es que yo apenas podía ya moverme", ha dicho Nowitzki en el pódcast de Toni Kroos, futbolista del Real Madrid, seguidor de la NBA y aficionado de los Dallas Mavericks.

"Si me hubiera retirado dos años antes, estoy seguro de que ahora podría moverme mejor. Podría jugar al fútbol de vez en cuando con los niños. Ahora ni puedo hacer eso", ha asegurado el que fue durante 21 temporadas jugador de la franquicia tejana, un one club man.

Dirk Nowitzki anota la canasta con la que suepra a Chamberlain REUTERS

Pero a Nowitzki también le apasionan otros deportes, como el tenis, aunque ahora mismo se siente muy limitado para practicarlo: "Es un deporte genial, muy divertido. Pero si no puedes moverte como Dios manda, es duro. Intento jugar un par de veces a la semana, pero no tengo casi movilidad. Casi todo lo que juego son partidos de dobles, pego algunas derechas desde el fondo de la pista y poco más", ha indicado sobre las dolencias físicas que sufre.

En sus últimas temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo el alemán, con 40 años, ya vivió en sus carnes un importante bajón de rendimiento, que coincidió con el aumento de los problemas físicos.

[Pau Gasol y Luka Doncic, presentes en el mejor quinteto europeo de la historia de la NBA]

"No es fácil tener claro cuándo tienes que parar. Sigues disfrutando, sigues motivando, el cuerpo va aguantando… Ahora, lo mejor es que puedo organizarme mi tiempo. Puedo cogerme un mes totalmente libre y dedicarme a hacer cosas en casa con mi mujer. Y después puedo estar unas semanas más activo en mi rol de consejero de los Mavs. Ahora soy mi jefe. Por eso les dije a los directivos de los Mavericks que este era el rol que quería ahora, no quería meterme en un trabajo a tiempo completo. Estoy muy cómodo así", ha declarado Nowitzki sobre su presente y sus ideas para el futuro cercano.

En el mejor quinteto europeo

Palabras de una de las más grandes leyendas de la liga, que hace apenas unos meses fue elegido en el mejor quinteto europeo de la NBA. La liga estadounidense quería celebrar así el aniversario de 75 años de vida, reconociendo mediante esta selección la importancia del baloncesto europeo en la mejor liga del mundo. Nowitzki integró ese quinteto en el que también se encontraban jugadores de la talla de Pau Gasol, Luka Doncic, Tony Parker y Giannis Antetokounmpo.

