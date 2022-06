Pau Gasol: "La candidatura a los JJOO de Invierno 2030 se ha intentado politizar desde la parte de Aragón"

Pau Gasol, mejor jugador de la historia del baloncesto español y uno de los mejores representantes del mundo de la canasta en Europa, ha hablado sobre el proyecto fallido de España para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. El COE anunció este martes que el proyecto se detenía de manera oficial al no haber encontrado consenso entre las dos partes.

Especialmente por parte de Aragón, que decidió echar atrás un proyecto que ya había quedado cerrado en la Comisión Técnica. Y todo por motivos políticos y no deportivos. Pau ha criticado esa postura después de haberse llegado a un punto de encuentro entre los representantes técnicos ambas regiones.

El exjugador de equipos como Los Ángeles Lakers o el FC Barcelona ha presentado en la Ciudad Condal la decimoctava edición de la Pau Gasol Academy by Santander. Un proyecto que este curso tendrá cuatro sedes dentro de la gran urbe catalana: CEM Mundet, La Salle Bonanova, CE Hospitalet Nord y Colegio Padre Damián. Se alargará desde el próximo 3 de julio al 9.

Pau Gasol, durante un acto de su fundación. GASOL FOUNDATION

Desde allí, Pau ha hablado sobre esos Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 que se le han escapado a España, pero también de baloncesto. Ha analizado el éxito del Girona, que ha ascendido a la ACB gracias a la figura de su hermano Marc Gasol, y también el fracaso del Barça, que cedió hace unos días en la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid.

Adiós a los JJOO

"Es una lástima porque era una oportunidad de mandar un mensaje de candidatura conjunta, que tenía un valor importante de que el deporte une. Al final no ha sido así y es una lástima. Es una decisión acertada porque se ha intentado politizar desde la parte de Aragón. Cataluña, según palabras del propio Alejandro Blanco, ha tenido un comportamiento ejemplar y la otra parte no ha seguido la misma línea y por eso la candidatura ha caído".

Ascenso del Girona

"Ahora se presenta un reto de continuidad, de crecimiento y de adaptación a la máxima categoría con un proyecto sostenible que se mantenga a este nivel durante muchos años".

La decisión de Marc

"Marc ha de marcar el camino y cuando pase un tiempo ya veremos cómo lo planteamos".

Marc Gasol celebra con sus compañeros del Bàsquet Girona el ascenso a la Liga Endesa EFE

Un duelo Barça-Girona

"Soy también embajador del Barça y tendré el corazón partido, ya veremos si estoy en el palco".

El Real Madrid, campeón

"El Real Madrid llegó con más fuerza y cohesión que el Barcelona. Es una lástima porque es una ocasión que no se ha aprovechado después de dominar gran parte de la temporada. No han acabado bien y el Madrid demostró un espíritu competitivo más grande que el Barça en la recta final de la temporada. Hay que hacer autoanálisis y autocrítica para que la temporada que viene sea diferente".

La derrota en la Euroliga

"Se ha visto que después de la Final Four el equipo se vio afectado y ha habido cosas que habrán pasado que han afectado al equipo y eso se demuestra en la pista. Yo no soy de señalar sino de hablar las cosas y solventarlas. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo para crear el ambiente que se refleja en momentos clave de la temporada. Me hubiera gustado que el resultado hubiese sido diferente, pero hay que aprender de esto y mejorar. Los dos últimos años han sido primeros de la fase regular, pero si estás en el mejor momento al final acabas ganando. Es lo que ha pasado en la NBA donde la final la disputaron los Warriors y los Celtics".

