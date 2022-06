Partizan renuncia a jugar los playoff para protestar contra sus ultras y puede descender dos divisiones

A pesar de que el equipo de baloncesto del Partizan ha llevado a cabo una medida ejemplar en la lucha contra los ultras deportivos, le puede salir muy caro y verse obligados a dar marcha atrás. Este jueves, la entidad de Belgrado en la que entrena Zeljko Obradovic anunció de forma oficial su decisión de no participar en los playoff de la Liga Serbia. El motivo no es otro que los altercados que se produjeron en la final de la Liga Adriática (ABA) ante Estrella Roja.

El tercer partido que se disputaba en el Aleksandar Nikolic Hall estuvo parado durante varios minutos después de que los aficionados de Partizan lanzaron objetos a la pista y provocaran incidentes en los aledaños. Durante el encuentro, a falta de 50 segundos para el final, uno de los árbitros fue golpeado por un objeto y todo se detuvo durante 20 minutos. Este se disputó el lunes y la final era a cinco partidos, siendo el resto a puerta cerrada.

Esta decisión de renunciar a los playoff no ha sentado muy bien a la dirección. El CEO Aleksandar Grujin admitió en el diario Blic que el club está en peligro de ser relegado dos divisiones: "No hay absolutamente ninguna razón única para tal cosa. Esto causa un daño enorme al baloncesto serbio, a la liga, pero también al estado de Serbia, que invierte mucho en nuestro deporte. (...) Se aplicarán absolutamente todas las leyes y artículos del reglamento".

La final entre Partizán y Estrella Roja era de alta tensión pues el vencedor conseguiría una plaza para disputar la Euroliga la temporada que viene. Tras un segundo encuentro en el que ya se multó a los radicales del conjunto rojo y blanco, fue en el tercero cuando la temperatura subió en exceso. El triunfo fue finalmente para el equipo que provocó durante la campaña una agria polémica por sus vínculos con Rusia, después de que los equipos de este país fueran excluidos por la guerra en Ucrania.

El Partizán teme que ambos equipos se vuelvan a enfrentar en la final de la liga y, para evitar de nuevos enfrentamientos entre grupos radicales: "El club no quiere formar parte de los festines de los hooligans, ya sean aficionados del Estrella Roja o del Partizán. Tenemos dudas razonables de que otra final entre los dos equipos se convertiría en un campo más para los matones que están destruyendo nuestro deporte, lo que nos llevaría a enviar otro horrible mensaje al mundo".

El título del comunicado es muy claro: "Oportunidad de expulsar a los hooligans de nuestro baloncesto". Pese a no haberlo logrado por la vía deportiva, el Partizan pretende regresar a la Euroliga y optar a alguna de las wildcard que dejarán previsiblemente las vacantes de los equipos rusos. El problema parece que lo tendrá en casa primero para poder mantener su estatus si finalmente termina renunciando a jugar los playoff.

Grujin explica que no hay ningún aviso oficial. "Sin embargo, en algún momento de abril, esa campaña comenzó en los medios contra la liga. No sé si está relacionado con no hacer caso a las peticiones del club. Por supuesto, estamos abiertos a todas las propuestas del Partizan, pero pedir la final four en lugar de los playoff dos meses antes del inicio está completamente fuera de toda lógica", explican relacionando esta decisión con el hecho de que pidieran un cambio de formato para el final de la temporada.

