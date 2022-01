Ricky Rubio, en el mercado de fichajes de la NBA hasta lesionado: ¿quinto cambio de equipo desde 2019?

Se cumplen dos semanas desde que Ricky Rubio reviviera una de sus peores pesadillas. 14 días desde que se rompiera el ligamento cruzado en un partido contra los New Orleans Pelicans y se despidiera de lo que resta de temporada de la NBA. Fin abrupto y trágico al que estaba siendo uno de los mejores momentos de su carrera, pero no quita que en la corriente continua de nombres en el mercado no esté el suyo.

El próximo 10 de febrero cierra el mercado en la NBA y eso significa que el mes que queda se presenta caliente. Muchas franquicias acudirán a él para perfilar sus plantillas de cara al tramo final de la temporada y otras, las que menos aspiraciones tienen para este año, para empezar a trazar su hoja de ruta para el futuro. Y hay equipos que se han interesado en una operación que incluyera a Ricky Rubio.

Según asegura el periodista Shams Charania, de The Athletic, Ricky podría cambiar de equipo durante el próximo mes si bien no está previsto que vaya a poder jugar en lo que queda de temporada. El contrato del base español con los Cleveland Cavaliers expira el próximo verano y eso quiere decir que, si no renueva, será agente libre al acabar el curso.

Ricky Rubio durante un partido de Cleveland Cavaliers en la NBA Reuters

Los Cavs se han visto en una tesitura con la que no contaban a principio de la temporada. El equipo está superando las expectativas y, asentando en zona de playoffs, quieren aspirar a seguir escalando. Eso supone que hay que reaccionar ante la baja de una pieza tan importante como estaba siendo Ricky Rubio, clave en fase defensiva e igualando su mejor promedio anotador en la NBA (13,1 puntos).

La solución de urgencia de los Cavs fue firmar al veterano Rajon Rondo, pero con eso no da para el presente. El futuro pasa por Collin Sexton, uno de los bases del equipo con mayor proyección que se lesionó de gravedad al inicio de la temporada. En base a seguir construyendo un proyecto interesante, con nombres jóvenes como Jarrett Allen, Mobley o Darius Garland en él, el traspaso de Ricky estaría sobre la mesa.

Caris LeVert, escolta de los Indiana Pacers, es señalado como el gran objetivo de los Cavs, según apuntan los especialistas. Sean los Pacers u otra franquicia, si al nombre de Ricky se unen rondas de draft, parece una opción jugosa para cambiar por algún jugador importante. Hay que tener en cuenta que Ricky tiene un contrato de 17,8 millones de dólares que, al acabar esta temporada, quedaría libre de las cuentas de la franquicia a la que fuera para la temporada 2022/2023.

La incertidumbre cae sobre un Ricky Rubio que se lesionó en el peor momento. Su gran rendimiento en los Cavs le daba para buscar un nuevo contrato con la franquicia de Ohio, pero el presente manda y su baja hace casi imposible dicha opción. Por tanto, ahora queda a merced de un traspaso que tampoco le aseguraría nada puesto que será agente libre en verano.

Ricky Rubio tuvo una primera etapa en la NBA bastante estable pasando seis temporadas en las filas de Minnesota Timberwolves, pero en 2017 pasó a los Utah Jazz y, tras dos años allí, se embarcó en 2019 en un carrusel de traspasos y cambios de equipo que le han llevado por otras cuatro franquicias en solo dos años: Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder (sin llegar a debutar), Minnesota Timberwolves y Cleveland Cavaliers este año.

Agente libre, volver a Europa...

Sea traspasado o no, dado que la renovación por Cavs parece difícil, en verano Ricky Rubio estará en un momento clave. Teniendo en cuenta que en octubre de 2022 cumple 32 años, deberá madurar su decisión y valorar bien entre las ofertas que le lleguen. Podría ser de nuevo de los Cavs si le traspasan ahora o podría ser de alguna por la que no haya pasado nunca, como se rumorea que valora hacer los Boston Celtics.

Por último, está la opción de volver a Europa, la cual no descartaba el pasado mes de agosto al hablar de su futuro tras finalizar su vigente contrato: "No descarto volver a Europa, pero en la NBA todavía me queda el objetivo con el que fui: estar en un equipo ganador. Solamente he jugado el play-off 2 de las 10 temporadas que llevo en la NBA y tengo ganas. Pero la pandemia ya ha demostrado que las cosas pueden cambiar muy rápido". Entonces no sabía que una lesión frustraría su año. Todo por decidir.

