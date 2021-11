Marc Gasol, el presidente y jugador que quiere cambiar el baloncesto desde la LEB Oro

El 25 de noviembre de 2021 quedará para la historia del baloncesto español. Marc Gasol, a sus 36 años, confirmó que le era un secreto a voces en el deporte nacional. Tras quedarse sin hueco en la NBA y poner su atención en España, Marc Gasol hizo oficial su incorporación al Basquet Girona. El club que él mismo fundó en 2014 y en el que ejerce como presidente le iba a tener como jugador. Así, un campeón de la NBA con opciones de jugar en el Barça esta temporada se convertía en el impulso de la segunda división del baloncesto patrio.

El fichaje de Marc, pese a que cada vez era más evidente, sorprende por la magnitud de su decisión. El histórico jugador español, retirado este verano de la Selección, estará en una liga que se enfrenta a una crisis económica generada por el coronavirus y a una falta de jugadores nacionales que ha hecho saltar las alarmas del sector. Toda una estrella con al menos un año de baloncesto por dar que disputará partidos de la categoría de plata y que puede suponer un atractivo para ver la LEB Oro. Aquellos que no pudieron disfrutar de las madrugadas NBA, o que se quedaron con ganas de ver al mejor Marc en Tokio 2020, contarán con la oportunidad de verle liderar en el Girona.

El debut del catalán, salvo cambio de última hora, se producirá el próximo 3 de diciembre. Un duelo a las 19:00 horas que, además, será retransmitido. La plataforma de LaLiga Sports TV, una OTT vinculada con la liga de fútbol profesional y que emite diferentes deportes, será la vía por la que seguir los partidos del Basquet Girona incluido el debut del pívot de 36 años. "Su fichaje eleva a una nueva dimensión al Basquet Girona y a la LEB Oro que, nunca hasta ahora, en los 26 años de la competición, ha visto a un jugador de la trascendencia y con el palmarés de Marc Gasol", venden desde la plataforma.

El exjugador de la NBA es ahora un activo para la competición, que tiene ante sí la oportunidad de vender su producto tanto dentro de España como fuera para los aficionados al pívot. Pero, sobre todo, permitirá al Basquet Girona tener la repercusión suficiente y que ya ha ido generando desde que el catalán se convirtiera en presidente y fundador allá por 2014.

La doble gestión

El acto de Marc Gasol confirmado su fichaje por el Basquet Girona ya fue suficiente como para comprobar que la gestión que tiene el club se puede asemejar a la perfección a la de un equipo de Liga Endesa. El pabellón de la entidad se convirtió en un salón de actos con asistentes conocidos entre el público, pero también con la participación de la cantera y ciudadanos de Girona. Un claro guiño tanto a lo que se busca con las categorías inferiores como a lo que se pretende suponer para la ciudad.

Además, se emitió en streaming por una plataforma en pleno auge como Twitch y el acto hasta contó con un Dj que amenizó la espera. Una organización idónea para lo que se iba a anunciar y que refleja el nivel en el que se mueve el Basquet Girona. Un club que, pese a estar en LEB Oro, se ha adaptado a nuevos tiempos a nivel comunicativo con acciones como estas: desde crear una app propia del equipo para comprar la equipación por casi 60 euros hasta convertir el evidente anuncio de Marc Gasol en todo un atractivo.

El pívot catalán, tras abandonar la NBA y fichar como jugador, contará ahora con la proximidad necesaria para poder implicarse al cien por cien en la gestión del Básquet Girona. El objetivo del ascenso a Liga Endesa está presente, pero la intención del catalán va más allá y pasa por reforzar el nexo con los aficionados hasta convertir las tardes de baloncesto en un evento fijo más para Girona.

Una retirada en el aire

El fichaje de Marc Gasol por el Girona parecía indicar que este iba a ser su último año. Sin embargo, el catalán no ha cerrado su futuro y está dispuesto a alargar su carrera si en el equipo encuentra un buen ritmo de competición. Durante su rueda de prensa confirmó que tras los Juegos Olímpicos "lo tenía bastante claro" y su intención no era otra que la de "jugar en el Girona". Por ello, no piensa "en una fecha concreta" para colgar las botas, sino que decidirá yendo "día a día".

De hecho, es destacable que Marc optara por el Girona y no por la opción del Fútbol Club Barcelona, que llegó a iniciar contactos con el pívot para cerrar su fichaje. La noticia la desveló el mismo Juan Carlos Navarro, máximo responsable de la sección de baloncesto. Pero Marc, ante los rumores y tras llegar al Girona, ha aclararo que "nunca" dio "a entender que iría al Barça".

El objetivo del campeón de la NBA y referente de la selección española es ser "una referencia para los niños y niñas del Girona". Un paso atrás con la intención de catapultar a su equipo a lo más alto tanto de la estructura social de Cataluña como del baloncesto español.

