Mondelo carga contra los arbitrajes: "Me da tristeza, España merece respeto"

Lucas Mondelo no se ha mordido la lengua a la hora de plasmar el enorme cabreo que tiene tras la eliminación de la selección española en el Eurobasket femenino que se está disputando estos días. Sus jugadoras cayeron en cuartos de final ante Serbia y después ante Rusia en un partido que valía un billete para el pre-Mundial. Esto ha supuesto un golpe durísimo, y el seleccionador ha querido sacar la cara por ellas.

Sus principales quejas van dirigidas al colectivo arbitral a quienes ha acusado de favorecer a los equipos que cuentan con jugadoras con mayor nombre, algo que ha perjudicado a una España que se encuentra inmersa en una profunda renovación de su plantilla. Por ello, Mondelo no ha escatimado en sus comentarios contra el colectivo arbitral.

El seleccionador nacional considera que se les ha faltado al respeto de una manera flagrante durante todo el campeonato, algo que no han sufrido otros equipos. Tan enfadado estaba Mondelo que no dudó en ningún momento en aportar datos y nombres concretos de quiénes han sido víctima y quiénes no de este doble rasero.

Cristina Ouviña, jugadora de España, pelea un balón ante Eslovaquia en el Eurobasket femenino EFE

"No nos respetan. Os digo por qué. Las jugadoras insignia de otros equipos no tienen faltas y nuestras jugadoras más jóvenes han estado cargadas de faltas. Ahora nos faltan nombres respecto a otros equipos. Musina y Vadeeva, que son las jugadoras más importantes de Rusia, han jugado 37 minutos las dos, han metido manos y han hecho lo que han querido y una ha acabado con una falta y la otra con cero. Llevo 30 años en el baloncesto y no había visto esto nunca".

Además, el tecnico de la selección española se mostró muy dolido porque no se ha valorado la trayectoria del equipo en este tipo de problemas: "España, con lo que ha hecho en los últimos 20 años, merece más respeto. Me da tristeza. Es muy difícil jugar contra un equipo que sus jugadoras más importantes no tienen faltas y nosotros hemos tenido que tener muchos minutos sentada a Astou Ndour con tres faltas".

Así de mal lo pasó el seleccionador, que señaló los momentos en los que a sus jugadoras se les escapó el partido frente a Rusia: "En el último minuto del segundo cuarto y en los primeros del tercero, pero si te respetan, los errores hacen menos daño. Pese a todos los problemas que hemos tenido y con las jugadoras jóvenes que aún se están formando estoy muy orgulloso de mi equipo. Me hace ser tremendamente optimista para el futuro".

Mondelo señala los fallos

Mondelo no ha dudado también en hacer autocrítica y reconocer los fallos de su equipo: "Hemos cometido errores y nos ha faltado un poco de experiencia pero vamos a seguir trabajando en ataque y defensa para crecer para los Juegos Olímpicos. Espero que demos un paso más, que lo hagamos un poquito mejor".

Las jugadoras de España se lamentan tras la derrota EFE

"Dentro 10 días cuando volvamos a reunirnos el equipo dará un paso adelante. Lo vamos a hacer bien seguro, lo que no sé es hasta dónde llegaremos. Después habrá que prepararse para las ventanas y para el Europeo 2023 para poner las cosas en su sitio". Así están los próximos objetivos de una selección que ya tiene ganas de revancha.

