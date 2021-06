Pau Gasol: "No descarto nada, pero hay que saber cuando pasar página"

Pau Gasol está a punto de emprender el que puede ser el último viaje de su carrera. El pivot español llega a la cita que lleva esperando y que el tiempo le ha dejado poder jugar. Desde que Sergio Scariolo anunció que contaría con él para la cita de los Juegos Olímpicos, los rumores sobre que puede ser su torneo final o si va a jugar una temporada más en el Barça no hacen más que acaparar la actualidad. De momento, él no se quiere mojar.

"No pienso ahora mismo en la temporada que viene, me centro plenamente en este mes y medio que viene con la selección. A partir de ahí me plantearé el futuro. No descarto absolutamente anda, pero va a ser difícil. Soperaré, evaluaré y pensaré lo que vamos a hacer. Ahora tengo una familia con una niña pequeña y hay que saber cuando pasar página y pasar a otras cosas", explicó el jugador que sí que confirmó que este será "mi último campeonato con la selección".

No ha sido fácil el camino hasta este instante por sus problemas físicos. "He trabajado mucho para poder estar donde estoy y ahora solo quiero disfrutar cada día con la selección sin pensar más allá de Tokio. Voy a disfrutar cada momento como si fuera el último, que en este caso lo será", concretó un Pau Gasol muy sincero con sus sensaciones en la previa de este campeonato. Este jueves presentaba la segunda edición de la Pau Gasol Virtual Academy by Santander.

Pau Gasol durante una acción de la final de la Liga Endesa ACB Media

Ha aceptado que su rol "será distinto" en este campeonato, pero que no quiere pensar en nada más que "disfrutar de cada paso". "Ahora sólo quiero disfrutar con mis compañeros de la selección y luego competir para que nuestro país esté orgulloso de este equipo", recalcaba el gran capitán de esta selección. "Voy con muchísima ilusión. No hay que dar nada por sentado y he trabajado para tener esta oportunidad", explicó sobre las opciones del equipo.

[Más información: Pau Gasol regresa a la Selección y Usman Garuba se gana un hueco en la prelista para Tokio]