Ricky Rubio y su llamada de última hora a Scariolo: "¿Estoy a tiempo de entrar en la lista?"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, dio este sábado la lista de convocados a la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los jugadores que manifestaron sus dudas fue Ricky Rubio, sobre quien el seleccionador desveló que ha tenido que "pensarlo hasta el último momento" y que finalmente ha decidido acudir tras haberse sentido "arropado por todos sus compañeros".

"Ha tenido que pensarlo hasta el último momento, pero no creo que haya sido necesariamente yo quien le ha convencido, ha sido más el hecho de sentirse arropado por todos sus compañeros, sentirse tranquilo a la hora de oler ese clima en el que él siempre ha estado tan cómodo", dijo.

Y relató el seleccionador cómo se produjo su contestación: "Evidentemente para mí ha sido una alegría cuando me ha llamado para decírmelo. Ha sido muy curioso porque me llamó y me dijo: '¿Estoy todavía a tiempo de entrar en la lista?'. Y yo pensé, ¿pero qué me estás contando? Eso también es una demostración de humildad y de cómo es Ricky como persona. Los brazos nunca estuvieron cerrados del todo con él, pero enseguida los hemos vuelto a abrir con mucha ilusión".

Llamada de Pau Gasol

En la prelista también figura Pau Gasol tras recuperarse de una lesión de dos años. Scariolo dijo que tendrán que hacer "un uso más inteligente" de sus minutos de juego.

"El uso tiene que ser cuantitativamente más inteligente para poder asegurar que durante todo el recorrido de la competición Pau no corra riesgos de sobrecargas y pueda llegar hasta los últimos partidos, que ojalá que estemos", reflexionó Scariolo en una rueda de prensa telemática tras facilitar la lista de 18 jugadores que prepararán la cita olímpica.

Pau Gasol ante Tavares en el Barça - Real Madrid EFE

El mayor de los hermanos Gasol regresa a la selección nacional, con la que su último campeonato fue el Eurobasket de 2017, después de volver a la competición hace dos meses con el Barça, con el que ha sido campeón de la Liga Endesa, disputando una media de 15 minutos de juego por partido, aportando 10,4 puntos y 5 rebotes de promedio.

"Todos hemos podido comprobar su grandísimo esfuerzo para poder aportar y ser útil, no solo obviamente de cara a la selección sino con su club, y siendo cada vez más importante. El tipo de empleo que su entrenador ha hecho en el club con él nos enseña el camino, no se trata de tener un jugador como hace años, tampoco muchos, pero todos nos acordamos del Pau que en los partidos decisivos estaba en el campo 30 minutos marcando diferencias", explicó Scariolo, que añadió que con la presencia de pívots como su hermano Marc Gasol y Willy Hernangómez, podrán trabajar "sin tomar riesgos".

