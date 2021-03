El Barça no desaprovecha el regalo de Fuenlabrada y suma 15 victorias seguidas

Victoria muy sufrida del Barça en Liga Endesa. El cansancio empieza a hacer mella ante una semana de Euroliga frenética y Jasikevicius decidió dar descanso a Nikola Mirotic ante Fuenlabrada, decisión que a punto estuvo de costarle un disgusto en el campeonato nacional. El cuadro madrileño fue muy combativo y tuvo en su mano llevarse su primera victoria en el Palau en su historia. Con empate a 79 en el marcador regaló la última posesión y Brandon Davies anotó dos tiros libres claves. [Barça 81-79 Fuenlabrada: Narración y estadísticas]

Jugó con mucho fuego el equipo de Jasikevicius, más tranquilo de lo habitual a pesar del marcador tan ajustado. La sensación de que era un día libre imperó durante todo el encuentro. Empezaron perezosos ante un equipo que estrenaba entrenador, Josep Maria Raventós, y que no debía de hacer mucho daño ante la potente defensa azulgrana. Pero esta no estuvo del todo fina encajando casi 80 puntos. Esto se unió a que siempre fueron a remolque y no consiguieron distanciarse en ningún momento del choque.

Todo se resolvió con la jugada en la que, a falta de 21 segundos, Fuenlabrada estaba 76-79 arriba en el marcador. Un buen parcial de los visitantes, además de la pericia en un rebote tras unos tiros libres donde generaron un 2+1, parecía firmar la sorpresa de los madrileños. Primero Smits cogió un rebote ofensivo después de unos tiros libres para empatar el choque. Después, Novak se volvió loco al salir con el balón jugado y se la regaló al Barça para que Davies sentenciara desde la línea de libres.

El MEJOR PARTIDO de @BolmaroLeandro en #LigaEndesa, en un momento clave...



1⃣3⃣ puntos

4⃣ rebotes

2⃣0⃣ de valoración



¡Sus MEJORES MARCAS desde el debut con la elástica del @FCBbasket! pic.twitter.com/F6ZfX6clJ5 — Liga Endesa (@ACBCOM) March 28, 2021

El pivot del Barça fue el mejor de su equipo con 25 puntos y 5 rebotes y fue el principal responsable de que los culés no sucumbieran ante la buena versión de los fuenlabreños. La intensidad y la contundencia defensiva que mostró el equipo visitante en el Palau en la mañana de este domingo debería servir para que el objetivo de la salvación llegue.

Desde el exterior

Esa intensidad provocó que el equipo culé se precipitara mucho desde la línea de tres y se fuera al descanso con un triple de 12 intentos. En el lado contrario, Alexander, Novak y Meindl sí estaban enchufando y llevaron a su equipo a ir al descanso cuatro puntos arriba en el marcador. No solo el acierto estaba siendo un problema, ya que también estaban teniendo dificultades con la gestión de las posesiones y acumulaban 11 pérdidas después de 20 minutos.

Consiguió irse aún más en el marcador Fuenlabrada a la vuelta del descanso. Una diferencia entre los siete y los nueve puntos se mantuvo durante los primeros cinco minutos del tercer cuarto, pero un parcial de 11-2 aupado principalmente por Leandro Bolmaro volvió a poner al Barça por delante. Otro parcial con un tremendo Trimble llevó a los visitantes a seguir por delante en el marcador al comienzo del último cuarto. Así se llegó al tremendo final de partido que finalmente dejó al Barça como vencedor del partido. Serio aviso para los culés, que no pueden tener un día tranquilo en el campeonato nacional.

