LeBron James deja sin aliento a la NBA: abandona la pista con una fuerte lesión en el tobillo

LeBron James es noticia en las últimas horas en la NBA tras haber sufrido una fuerte torcedura de tobillo que le ha obligado a marcharse antes de la conclusión del partido que Los Ángeles Lakers estaban disputando contra los Atlanta Hawks. 'El rey' no ha podido resistir el dolor y ha tenido que abandonar la cancha antes de tiempo.

Todo ocurrió al comienzo del segundo cuarto cuando LeBron peleaba un balón contra la férrea defensa de los Atlanta Hawks, que habían saltado a la pista del Staples Center con la firme intención de amargar la tarde a los actuales campeones de la NBA. En ese momento, Solomon Hill chocó el cuatro veces MVP de la liga.

Todo hacía indicar que LeBron había resistido el primer contacto de su rival, aunque su rodilla sufrió una pequeña torsión, la cual le hizo cambiar su trayectoria para evitar una lesión de gravedad. En ese momento, Hill, que estaba apoyado contra James, cayó al suelo con tan mala suerte que lo hizo sobre el tobillo del 'rey'.

Momento de la lesión de LeBron James pic.twitter.com/6F0iEagguP — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) March 20, 2021

Los gritos de dolor de LeBron provocaron el silencio más absoluto en toda la ciudad de Los Ángeles. Al instante se pudo comprobar que la jugaba había tenido una seriedad considerable y que no se trataba de una acción exagerada del '23' de los Lakers o de un simple susto. Después, las imágenes confirmaron los gritos y el dolor que padecía LeBron.

La torcedura de la articulación del líder de los Lakers había sido importante. Además, no fue como la mayoría de las torceduras, hacia la cara interna del tobillo, sino que fue hacia la externa, por lo que se hacía mucho más difícil para el pie salir airoso de esa posición anti natural y sin lesión de gravedad.

Tras sufrir el choque, LeBron se fue al suelo donde no paró de quejarse de su fuerte dolor. Tanto es así que la estrella angelina no sabía qué hacer y comenzó a arrastrarse por el suelo fruto de la tremenda desesperación que estaba padeciendo en esos momentos. Sus compañeros no sabían si acercarse o qué hacer.

Buenas noticias

Finalmente, y tras haber abandonado la pista reptando y golpeando al suelo por el dolor, LeBron James consiguió incorporarse y dar unos pequeños pasos, aunque su cojera era considerable. Poco a poco, el alero de Akron consiguió recomponerse y volver a una situación natural, aunque su cara indicaba que tenía un problema bastante importante en su pie derecho.

LeBron James se duele de su tobillo derecho Reuters

Tal fue su fuerza de voluntad por no abandonar a su equipo que quiso volver a la pista para seguir jugando e incluso anotó un tiro de tres después de su lesión. Sin embargo, todo lo hacía intentando forzar solo la pierna izquierda, sin caer con su tobillo dañado. Finalmente, le aconsejaron salir y la franquicia angelina confirmó que no regresaría para terminar el choque.

Las imágenes de LeBron pudiendo abandonar la pista camino de los vestuarios por su propio pie hacían que las alarmas se apagaran y que todos volvieran a respirar aliviados porque era un claro indicativo de que, a pesar de que pudiera haber un esguince importante, la situación no pasaría a mayores. En su partida, James pagó su frustración lanzando una silla por los aires. El '23' sabía que con Anthony Davis fuera y con él lesionado, su equipo caería en picado.

[Más información: Los Ángeles Lakers cierran filas en torno a LeBron James y piden desesperadamente el MVP]