La brutal crítica que ha recibido la NBA con 'Anteto' y Westbrook como principales señalados

Es un debate casi más viejo que el propio tiempo. ¿Dónde se practica mejor baloncesto, en la NBA o en Europa? Nadie duda de que los mejores jugadores están en la liga americana y por ello todos se quieren ir allí. Sin embargo, es más amplio el dilema que debate si el baloncesto continental tiene más fundamentos y responde más a una forma más académica de entender este deporte.

El baloncesto en la NBA ha cambiado mucho en las últimas décadas. El triple y los jugadores atléticos tienen cada vez más protagonismo, algo que ha terminado con la intensidad defensiva o con el juego en la pintura. Ya nadie usa los tableros o se la juega al poste, todos circulan el balón hasta ver quién lanza de tres o quien hace la jugada personal más espectacular.

Eso también es fruto de algo positivo, y es que cada existen jugadores con mejor mano y con un manejo de balón mucho más espectacular y eficiente. La senda de los Stephen Curry o los Kyrie Irving, dos de los mejores en lo suyo, es cada vez más seguida por muchos jugadores que han adoptado estilo muy diferentes a los antiguos.

Stephen Curry, durante su partido de 62 puntos REUTERS

Los especialistas defensivos están en desuso, así como los organizadores de juego que no buscan el highlight y sí poder orquestar el juego de su equipo a base de plasmar en la pista lo estudiado en la pizarra. Esto también responde a que cada vez se entrena menos y se juega más. Por lo tanto, el descanso entre partidos le gana la partida a las sesiones de entreno.

Sin embargo, hay algunos que se toman este debate como algo personal. Esto le ha sucedido a Dino Radja, mítico jugador del baloncesto europeo y uno de los líderes históricos de Croacia que estuvo durante cuatro temporadas al otro lado del Atlántico, en los Boston Celtics. Radja ha hablado en su país y ha cargado duramente contra la NBA y contra su nuevo estilo de juego en el que la defensa ha perdido mucho protagonismo: "En la NBA no se practica la defensa y luego vienes a Europa a jugar contra cinco tipos que saben lo que hacen. Te cierran las penetraciones y no te dejan rebotear en ataque".

Además, para hacer más visible su crítica, ha hablado sobre dos de los mejores jugadores de la liga, ganadores de premios MVP y que han basado su éxito en su enorme capacidad física y en su talento ofensivo. Radja asegura de ellos que en Europa serían mucho menos productivos.

Antetokounmpo realiza un mate ante los Magic Twitter (@NBA)

Señalando estrellas

El primer protagonista de sus críticas ha sido Giannis Antetokounmpo, ganador de los últimos dos premios al Jugador Más Valioso de la temporada y aspirante junto a LeBron James y Luka Doncic a llevarse el galardón este año. De 'Anteto' ha recordado un partido de Croacia contra Grecia de hace unos años: "Nosotros jugamos contra Grecia en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Giannis no era todavía MVP, pero era un buen jugador y esa era la táctica. No le dejamos entrar a canasta y no le dejamos recibir en carrera. Todo lo demás, déjale. A nosotros nos metió cuatro puntos".

El otro jugador que ha sido señalado ha sido la estrella de los Washington Wizards Russell Westbrook, capaz de promediar un triple-doble durante toda una temporada, una proeza propia de los tiempos de Oscar Robertson. A Westbrook le ha lanzado el guante de venir a jugar a algún gran equipo europeo, donde no sería capaz de ganar grandes títulos: "Tráele al Barcelona o al CSKA. Que venga e intente ser campeón de la Euroliga. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra".

