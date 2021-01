El Valencia cae ante el ASVEL y mantiene su maldición en tierra francesa

ASVEL Villeurbanne se impuso este jueves al Valencia Basket por 90-77 en un encuentro en el que el conjunto español perdió muy pronto la fe en que podría plantar cara al despliegue físico de los locales y no tuvo argumentos para convencerse de poder poner fin a la maldición que le persigue en el Astroballe, en el que ha perdido en sus seis visitas. [Narración y estadísticas: ASVEL 90-77 Valencia Basket]



Un incisivo Nikola Kalinic, que anotó ocho de los primeros diez puntos de su equipo, guió el arranque del Valencia ante un rival fallón pero tenaz y que con Antoine Diot ganó al de claridad aunque no en efectividad. Ese lastre y la falta de otros referentes en el equipo español dejó en tablas el primer cuarto (17-17).



La rotación no cambió esa complicada situación ofensiva del Valencia y a los locales les hizo falta poco, básicamente algo de inspiración de Guerschon Yabusele, para abrir una pequeña brecha en el marcador. Tuvo que regresar Kalinic a la cancha para, ayudado por Derrick Williams, minimizar la renta con la que el conjunto francés se fue el descanso con un 40-34 que dejaba todavía opciones de remontar.



Salió dubitativo el Valencia pero un triple de Sam Van Rossom a tabla y sobre la bocina de la posesión tuvo un efecto revitalizador en el equipo, que enlazó tres triples seguidos y le dio la vuelta al choque (42-45, m.24). La tenacidad de Martin Hermannsson con sus penetraciones estiró unos minutos esa situación pero el ASVEL no perdió la calma.





Con Diot a los mandos y Kevarrius Hayes como nueva referencia anotadora, el conjunto francés recuperó el pulso y entró en el último parcial con una prometedora renta (61-54).

ASVEL remata

Esa confianza se trasladó a la línea de 6,5 y con un par de aciertos, el equipo francés abrió hueco. El Valencia sólo tenía el tesón de Van Rossom y Kalinic pero eso era poco con lo que competir.



Recurrió Jaume Ponsarnau a Vanja Marinkovic, que regresaba después de dos meses lesionados, y el movimiento tuvo algo de opción desesperada. Así lo entendieron los dos equipos, el Valencia, más allá de la voluntad de Guillem Vives, se apagó definitivamente y el ASVEL empezó a anotar con mucha más fluidez de la mano de William Howard para llevarse una cómoda victoria más allá de que los visitantes maquillaran el final.

ASVEL 90-77 Valencia Basket

LDLC ASVEL Villeurbanne: Cole (8), Walton (10), Lighty (10), Yabusele (12), Bako (4) -cinco titular- Kahudi (5), Diot (9), Fall (2), Hayes (7), Howard (17) y Strazel (6).



Valencia Basket: Van Rossom (9), Vives (5), Kalinic (18), Williams (11), Tobey (9) -cinco titular- Marinkovic (-), Pradilla (7), Labeyrie (5), San Emeterio (2), Hermannsson (11) y Sastre (2).

Parciales: 17-17 | 23-17 | 21-20 | 29-23



Árbitros: Lamonica (ITA), Mogulkoc (TUR) y Nedovic (ESL). Sin eliminados.



Incidencias: partidos correspondiente a la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga disputado en el Astroballe de Villeurbanne a puerta cerrada por las restricciones de la pandemia del coronavirus.