Shaquille O'Neal ataca duramente a Harden tras fracasar en los Rockets y le llama mentiroso

El gran movimiento del mercado de la NBA se ha hecho esperar. Estaba previsto que fuera mucho antes, tras la apertura de las hostilidades con el regreso de la temporada, pero antes de que se produjera la reanudación del juego. Sin embargo, cuando todos creían que James Harden continuaría un año más en los Houston Rockets, ha terminado saliendo rumbo a los Brooklyn Nets.

Allí formará un trío de ensueño junto a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Sin embargo, el menos contento de los tres podría ser 'Durantula', que tendrá que liderar a un equipo en el que Irving está completamente desaparecido sin motivo reconocido y en el que James Harden llega tras una pésima salida de los Rockets y dejando una lamentable imagen física en su despedida.

Ahora, está obligado a ponerse en forma a marchas forzadas para intentar ayudar a Kevin Durant, con quien ya coincidió en los Oklahoma City Thunder, a recomponer el rumbo del equipo para poder pelearle el anillo a conjuntos como Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Clippers, los dos grandes favoritos un año más.

Terry Rozier y Kevin Durant

Sin embargo, antes de que James Harden haya podido debutar con los Nets, ya ha recibido sus primeras críticas como nuevo jugador de la franquicia de Brooklyn. Han llegado precisamente de una de las mayores leyendas del baloncesto, especialmente en la posición de pívot y en ciudades como Miami o Los Ángeles. Se trata del siempre ácido y directo Shaquille O'Neal.

El mítico exjugador es ahora comentarista de TNT y se ha despachado a gusto con James Harden contra el que ha iniciado una campaña de acoso y derribo para criticarle su paso por los Rockets a donde llegó para ser el líder todopoderoso que llevara a la franquicia al equipo, hecho que no ha conseguido.

Shaquille O'Neal dispara

"Cuando James Harden dice que lo dio todo por la ciudad miente. Para decir estas cosas tienes que tener cierta 'reputación' y tener campeonatos". Duro y directo, 'Shaq' ha buscado golpear a 'la barba' en el mentón después de abandonar Houston sin haber conseguido triunfar, aunque sí después de brillar de forma individual.

"Pediste a Dwight Howard, te lo dimos y no funcionó. Pediste a Chris Paul y te lo dimos. Pediste tiradores y los tuviste. Llegaste a pedir a Westbrook, tu amigo desde hace mucho, y te lo dimos. Y tampoco funcionó. Entonces cuando dices que lo has dado todo, yo digo que no, James".

Russell Westbrook y James Harden, con los Houston Rockets Reuters

O'Neal parecía haberse estudiado la carrera de Harden al detalle porque a su crítica no le faltaron nombres ni datos: "En tus últimos cinco partidos de playoffs hiciste un 41% en tiros de campo, un 24% en triples, diste 32 asistencias y perdiste 27 balones".

Además, para expresar la situación de James Harden, 'Shaq' utilizó una anécdota que le ocurrió a él mismo con su propio padre: "Sabes, yo solía ser como él. Yo llegaba y me quejaba de que nadie hacía nada, al igual que hace James Harden. Y mi padre, que en paz descanse, me decía: 'Y tú, ¿qué mierda hiciste?' Nada, al igual que James Harden.

"Cuando más tenía que demostrar, cuando tenía que dar un paso al frente, no lo hizo. Cuando eres 'El Hombre' y cobras 34 millones de dólares tienes una gran responsabilidad. Cuando llega el momento de brillar, él no ha brillado". Por último, aseguró que ahora el problema lo tendrán los Nets: "Sé de gente en Houston que se ha alegrado de su marcha. Ahora tiene un superequipo. Ahora tiene que ganar, si no será un fracasado".

