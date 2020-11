Las opciones de Pau Gasol de retirarse en los Lakers y hacer de nuevo historia en la NBA junto a Marc

Pau Gasol ha pasado de jugador olvidado, en pleno proceso de recuperación, a ser uno de los nombres que protagonizan los sueños de cualquier aficionado al baloncesto. Pasiones que cruzan el charco y que no solo surgen en la imaginación de los hinchas españoles, sino también en la mayoría de las cabezas de todo seguidor de Los Angeles Lakers. El internacional español puede hacer historia, más si cabe, y jugar al lado de su hermano Marc en la franquicia que le vio saborear el éxito en la NBA.

Todo por la agencia libre de la liga estadounidense, detonadora de decenas de movimientos en una misma noche y culpable de la alegría de muchos jugadores que deciden casi por primera vez en la NBA cuál es el futuro que ellos quieren. El mercado para captar a todos esos jugadores sin contrato en vigor comenzó el pasado 20 de noviembre y, unos días después, todos los españoles que gozaban de dicha libertad conocen su futuro. Juancho seguirá en los Wolves, Willy a los Pelicans, Ibaka a los Clippers y Marc Gasol a los Lakers. El único que falta es Pau, y de ahí esos rumores que le sitúan en la franquicia angelina.

Su hermano Marc, también campeón de la NBA gracias a su paso por Toronto Raptors, ha firmado por dos temporadas con los Lakers. Los actuales campeones de la competición, que cuentan con estrellas como LeBron James o Anthony Davis en sus filas y que, viendo la planificación que están realizando estos días, aspiran seriamente a repetir el título de esta temporada marcada por la Covid-19. Marc ha cerrado un contrato donde las condiciones económicas no son las mejores de su vida, pero donde las deportivas son interesantes. El catalán cobrará 5,2 millones de dólares y en la segunda campaña con la camiseta de los Lakers ni franquicia ni jugador tendrán posibilidad de cambiarlo, según The Athletic. Jugará hasta la 2021/2022 con ellos. Y con serias opciones de conseguir un nuevo título en su carrera profesional. Todo un éxito.

Marc Gasol y Pau Gasol con Memphis y Lakers NBA

Sin embargo, ahora todos los focos están puestos en Pau Gasol. Ya han hecho historia porque es la primera vez en la franquicia que dos hermanos defienden la misma camiseta, aunque sea en tiempos diferentes. Lo sorprendente es que aún podrían aumentar la importancia de su hito compartiendo estancia y tiempos en la franquicia de Los Angeles. La idea de juntar a Pau y Marc en los Lakers comenzó como un simple rumor, pero a medida que se analiza la opción y vistos los movimientos del mayor de los hermanos, el morbo de la situación aumenta.

Pau Gasol fue el primero en reaccionar. "Si los Lakers firman a Marc Gasol, me gustaría que también firmaran a Pau Gasol, al menos para la ceremonia, para que pueda retirarse como Laker. Uno de los seres humanos favoritos con los que me he encontrado en mis viajes". Era el deseo de Eric Pincus, periodista de un medio de prestigio como Bleacher Report y que cubre la actualidad de los Lakers. Pau le dio a 'me gusta' a su tuit y desató las cábalas sobre que se hiciera realidad. Y, como el periodista, miles de aficionados más.

Los guiños de Pau

La realidad es que Pau nunca ha negado que le gustaría retirarse vistiendo la camiseta de los Lakers. Porque, el adiós de un histórico del baloncesto español como Gasol, lamentablemente está más cerca que nunca. Los problemas físicos, la pandemia de la Covid-19 y esa agencia libre son algunas de las razones por las que su despedida se aproxima en el calendario. Todo ello no puede con que el pívot quiera apartarse de las pistas dando guerra en ellas. Jugando al baloncesto como él sabe.

El Barcelona y los Lakers, equipos con los que más conexión guarda por su carrera deportiva, son las dos opciones que a cualquiera le vienen a la mente. El club catalán, de hecho, ha sido relacionado en las últimas fechas y con gran intensidad. Se habló de que antes de Mirotic la prioridad era Pau. Y, luego, que la llegada de Mirotic facilitaba el fichaje de Pau. Otro NBA compitiendo en ACB y Euroliga, lo que supondría todo un pelotazo. Sin embargo, tanto el club blaugrana como el jugador se encargaron de negar la mayor. Esa puerta no estaba abierta. Y, vistos los problemas económicos que asolan al FC Barcelona, se podría decir que esa puerta ni existe.

Pau Gasol con Kobe Bryant celebrando una canasta de los Lakers NBA

Durante el verano, cuando esos rumores se extendían, el jugador detallaba cuál podría ser su próximo paso profesional. "Una última temporada en los Lakers es atractiva, acabar en el Barça es atractivo, pero habrá que ver las posibilidades reales y ver qué situación convendría mejor para las circunstancias del momento"; aseguró durante la presentación de la Pau Gasol Virtual Academy. Meses después, es evidente que la opción de la NBA cobra más fuerza y emoción que nunca.

Por si fuera poco, los Lakers han dado salida a McGee tras la llegada de Marc. Y Anthony Davis también necesita escuderos. Espacio tienen y Pau llegaría con un contrato de veterano que le permitiría coger ritmo y despedirse de la NBA en un equipo con grandes aspiraciones.

Además, a todo ello hay que sumarle el factor sentimental. Pau Gasol hizo historia en los Lakers. Y lo hizo acompañando a otro mito del baloncesto y de la franquicia como Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero que dejó tocado a todo el planeta del deporte. Su íntimo amigo, su hermano en la NBA, pondría la guinda a un proyecto como el de Los Angeles Lakers.

Los plazos

10 de marzo de 2019. Es la fecha en la que Pau Gasol jugó su último partido oficial. El pívot se lesionó posteriormente y, tras numerosos problemas, tuvo que pasar por quirófano. El maldito hueso navicular de su pie izquierdo no le dejó ni debutar con Portland, que de mutuo acuerdo rompieron el contrato para darle total libertad en su recuperación. El único favor de la Covid-19 sería a Pau, que vería aplazados los Juegos Olímpicos de 2020 a 2021. Y esa es su meta.

Pau Gasol hablando con Luka Doncic durante el 'Rising Stars Challenge' de la NBA EFE

El catalán siempre ha remarcado que su intención era llegar a la cita olímpica de la mejor manera. Estar en forma para que Scariolo contara con él, aunque se daba por descontado. De ahí que también brotaran los rumores sobre el FC Barcelona. Con la Selección en mente, los plazos y el calendario cobraron un papel fundamental en la planificación de Pau Gasol.

Ya hace unos meses adelantó que noviembre y diciembre serían claves. Si no se veía con fuerzas ni potencial físico, tendría que replantearse la posibilidad de abandonar el baloncesto lejos de las canchas. El peor de los escenarios. Sin embargo, y justo en plenos deseos sobre su regreso a los Lakers, el catalán ha compartido con todos sus seguidores un vídeo entrenando al máximo nivel. Parece que el agente libre va entrando en dinámica y su regreso no se ve tan lejano.

La agencia libre está abierta, la NBA terminaría como muy tarde el 22 de julio -siempre y cuando se llegara a las finales- y la cita olímpica daría inicio el 23. Ver a Pau en una cancha profesional es posible y los Lakers, con contratos sin grandes cifras económicas pero rindiendo homenaje a un veterano, se postulan como la franquicia perfecta para darle minutos.

