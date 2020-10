Michael Jordan: "Yo no hubiera sobrevivido en esta época de Twitter"

Michael Jordan es considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. El debate está abierto sobre si Kobe Bryant o LeBron James le superan, pero no solo por esto continúa estando en el punto de mira, sino que desde que se estrenase su documental The Last Dance, todo lo que hace o dice acaba convertido en noticia, así como lo que hablan sobre él otras personas.

Aunque en esta ocasión es el propio Jordan el que ha tomado la palabra para hablar sobre el deporte de la pelota naranja en Cigar Aficionado -no hay que olvidar que el ex de los Chicago Bulls es un ferviente fumador de puros-. El mítico '23' echa la vista atrás para afirmar que el baloncesto ha cambiado mucho y que existen importantes diferencias entre los jugadores de antes y los de la actualidad, algo que se convierte en el principal motivo para que no le pique el gusanillo de ser entrenador.

"No, no podría, no tengo paciencia. Mi gran problema es que, desde un punto de vista competitivo, el punto de vista de los jugadores de ahora no tiene nada que ver con el que tenía yo, con la forma en la que yo me centraba en el baloncesto. Ha cambiado radicalmente", ha comenzado relatando Michael Jordan al citado medio de comunicación.

"Yo no puedo llegar y pedirle a un jugador la concentración y el enfoque que tenía yo. No sería justo que un chico tuviera que pasar por eso. Porque si no lo hace, no sé cómo reaccionaría yo emocionalmente. No tengo paciencia para eso. Así que, en esencia, nunca me ha atraído entrenar, no he sentido que pudiera hacerlo desde un punto de vista emocional porque soy muy diferente, tengo una percepción diferente de las cosas a los chicos de ahora", ha continuado el propietario de los Charlotte Hornets.

Redes sociales

El mito también se ha mostrado muy crítico con el uso de las redes sociales: "Tiger Woods tuvo su mejor momento justo cuando mi carrera acababa. Ahí lo que estaba cambiando, y lo que ha cambiado mucho hasta ahora, es la influencia de las redes sociales, Twitter y todo eso. Han invadido la personalidad y la vida privada de los jugadores. Ha llegado al punto en el que algunos las utilizan para obtener réditos económicos y todos eso".

"Pero para algunos como yo, y viendo todo lo que tuvo que pasar Tiger... no sé si habría sobrevivido si hubiera competido en esta era de Twitter. No tienes intimidad ni privacidad y hasta el comentario más inocente parece que siempre se malinterpreta. Yo quiero que mi vida sea eso, mi vida. No necesito más admiración de nadie", ha añadido Jordan.

Debate del mejor

"Para empezar, no vas a poder decir nunca con certeza quién ha sido el mejor. Para mí son cosas de la prensa y las relaciones públicas, para generar hype. En golf, Tiger y Jacl Nicklaus nunca jugaron uno contra otro, ni en la misma pista, el mismo torneo, con el mismo material... Yo no jugué contra Wilt Chamberlain. Ni contra Jerry West", ha comenzado diciendo la leyenda de los Bulls.

"Es injusto decir ahora quién fue mejor que quién. Solo entre jugadores similares puedes juzgar el impacto que tienen, cuanto cambiaron el juego... Yo gané seis campeonatos, pero Bill Russell ganó once. ¿Eso hace que uno sea mejor que el otro? No. Jugábamos en épocas diferentes. El debate nunca es justo, nunca se mide de forma proporcional", ha sentenciado".

