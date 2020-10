El Barça conquista Valencia en un final marcado por la polémica arbitral

Triunfo del Barça en Valencia después de un partido que tuvo todo. La igualdad se extendió hasta la segunda mitad, donde el cuadro de Jasikevicius utilizó sus armas en ataque y logró distanciarse notablemente. La barrera de los diez puntos otorgó cierta tranquilidad a los culés, pero el Valencia se supo rehacer y se colocó a cinco puntos. Los colegiados, con tres polémicas decisiones, marcaron el desenlace [Narración y estadísticas: Valencia 66-71 Barça]

La brillante defensa del Barça, aderezada con buenas actuaciones individuales de Ronald Smits, #lex Abrines o Nick Calathes, le dio este martes la victoria en la cancha de un Valencia Basket al que le costó abrir alguna brecha en el muro del conjunto catalán, que acabó enfadado con los árbitros tras perder su primera partido en la Euroliga.



El choque arrancó con un trepidante duelo anotador entre Bojan Dubljevic y Smits, uno por dentro y otro por fuera, del que salió algo mejor parado el Valencia. Pero cuando parecía que los locales estaban en disposición de abrir una pequeña brecha la rotación le frenó y el Barça, de la mano de Calathes, pudo incluso reducir su desventaja (19-16).



Pero el Barça, aunque llegó a empatar con un triple de Abrines, no culminó la remontada porque, aunque Calathes consiguió descolocar a la defensa local, el progresivo regreso de los equipos titulares restableció el guion inicial. La buena dirección de Guillem Vives permitió a los locales, en unos minutos finales llenos de errores por ambos bandos, llegar al descanso por arriba (35-33).



La gran defensa del Barça en la reanudación le hizo ponerse por delante por primera vez de la mano del clarividente Calathes. Se resistió el Valencia con acciones individuales y un par de contragolpes, tras mejorar también atrás, que le permitieron aguantar unos minutos el intercambio de golpes.

Higgins durante el duelo entre el Valencia y el Barça en Euroliga FC Barcelona

La remontada final

El Valencia se agarró a la dirección de Van Rossom y a la eficacia de Kalinic para estrechar algo el marcador y sacudirse algo la sensación de impotencia. Un triple más adicional del alero serbio forzó un final más apretado de lo que se intuía (60-66, 38').



Sin embargo, la polémica arbitral hizo acto de presencia. Cuando parecía que el partido iba a estar igualado hasta el último segundo, las decisiones de los colegiados le dieron al Barça la opción de matar el duelo. Una antideportiva de Hermannsson y una técnica posterior a Ponsarnau dejaron el encuentro al borde de la sentencia.

Pero el Barcelona no lo aprovechó y el Valencia se metió en el partido. Fue entonces cuando Abrines, en una pelea de un balón suelto, arrolló a Prepelic. Los colegiados no pitaron falta, sino saque de banda para el Barça, y los locales acabaron por desesperarse. No había vuelta atrás, solo una derrota en segundos.

Valencia 66-71 Barça

Valencia Basket: Vives (7), Prepelic (6), Kalinic (13), Williams (7), Dubljevic (13) -cinco titular- Marinkovic (3), Labeyrie (5), Van Rossom (6), Tobey (2), San Emeterio (3) y Hermannsson (1).



Barça: Higgins (10), Hanga (2), Smits (15), Claver (4), Davies (11) -cinco titular- Heurtel (-), Oriola (4), Abrines (11), Kuric (-) y Calathes (14).

Parciales: 19-16 | 16-17 | 9-21 | 22-17



Árbitros: Christodoulou (GRE), Majkic (ESL) y Laurinavicius (LIT). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis disputado ante 400 espectadores, un aforo reducido por las restricciones sanitarias por el coronavirus.