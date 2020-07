James Harden y su polémica mascarilla en apoyo a la policía a su llegada a Orlando

James Harden llegó a la 'burbuja' de Orlando de la NBA y solo tardó unos segundos en crear una nueva polémica. El jugador de los Rockets apareció con una mascarilla en apoyo a la policía que contrasta con la situación de condena de la violencia policial que atraviesa la sociedad estadounidense especialmente.

'La Barba' apareció con una mascarilla conocida como 'The Blue Patriot' en la que se puede identificar una referencia al personaje de cómic 'The Punisher', icono no oficial atribuido a la policía, además de una línea azul conocida como 'Thin Blue Line' que también suele utilizarse como símbolo de apoyo a la policía.

Esta mascarilla, con esta simbología, contrasta con las protestas en contra de la violencia policial que la sociedad estadounidense ha extendido por el mundo, y que muchos jugadores han llevado a la práctica bajo lemas como el 'Black Lives Matter'.

Tirar la primera piedra

El escolta estrella James Harden completó este jueves su primer entrenamiento con los Rockets en la burbuja de Orlando, a la que llegó más tarde que sus compañeros, y de inmediato respondió como líder del equipo sin sentir ningún tipo de condicionamiento físico.



A pesar de haber llegado cinco días después de que lo hiciese la mayoría del equipo, Harden sorprendió gratamente al cuerpo técnico al no mostrar signos de falta de preparación durante el entrenamiento. "Se veía bien", dijo el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni. "Probablemente estuvo limitado durante unos 30 segundos, y luego se integró por completo", indicó.



Harden, quien citó "algunos problemas familiares" como el motivo de su llegada tardía, dijo que era la primera vez que jugaba 5 contra 5 en más de un mes. Su compañero de equipo Ben McLemore, escolta alero, comentó que Harden parecía el "mismo James de siempre" durante el entrenamiento del equipo.

James Harden, ante Atlanta Reuters

La vuelta de Westbrook



Los Rockets todavía están esperando la llegada del base estelar Russell Westbrook, tras la reciente incorporación al equipo del escolta-alero Luc Mbah a Moute. Westbrook anunció esta semana que había dado positivo por Covid-19 antes de la partida de los Rockets a Orlando.



"Una vez que recuperemos a Russ y tengamos nuestra lista completa sana, y nos pongamos en forma como debemos de estar, podemos competir con cualquiera", adelantó Harden. Sin embargo, reconoció que el objetivo de los Rockets es alcanzar su ritmo cuando comiencen los playoffs el próximo mes.

Russell Westbrook durante un partido de la NBA con Houston Rockets NBA.com

