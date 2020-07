La curiosa herencia que recibió Michael Jordan que engrosa su fortuna de 2.100 millones

Michael Jordan tiene una de las fortunas más grandes del mundo del deporte y que, año tras año, no para de engrosar aunque ya no esté saltando y haciendo mates sobre las canchas de baloncesto. El dueño de los Charlotte Hornets encontró cierto día una curiosa cantidad en forma de herencia en su buzón, según reveló el administrador de Dean Smith, su entrenador en la universidad de North Carolina, en ESPN.

El técnico falleció hace cinco temporadas y, en el momento de repartir sus bienes, sus familiares se encontraron que había repartido 200 dólares a cada uno de los 180 jugadores que había entrenado. Un cheque con esta cantidad llegó a casa de la que fuera estrella de los Chicago Bulls poco después de su muerte para sorpresa suya y de todos esos profesionales que recibieron la herencia.

Dentro de esa fortuna de 2.100 millones, estos 200 dólares tienen cabida y probablemente sean unos de los más especiales que ha recibido durante toda su vida Jordan. Muchos habrían pagado por ver su cara cuando se encontró el astro de la NBA este bonito gesto del que moldeó su figura antes de llegar a la liga más importante del mundo del baloncesto.

El cheque de 200 dólares que percibió Michael Jordan

Dean Smith dirigió durante 36 años a la universidad de North Carolina y ganó dos títulos de la NCAA, en 1982 y 1993. El primero fue con Jordan como figura. De hecho, 'Air' anotó la canasta para llevarse el título en la final ante Georgetown, en la que jugaba Pat Ewing, que después se convertiría en leyenda en los Knicks.

The Last Dance

Son muchas las anécdotas que han aparecido sobre Michael Jordan tras la publicación de su documental 'The Last Dance'. David Falk, quien fuera su agente durante toda su carrera, ha hablado acerca de las finanzas de 'Air' Jordan y cómo es capaz de hacer lo que le dé la gana: "Le conseguí un acuerdo hace unos tres años por 100 millones. Todo lo que tenía que hacer, además de dar su nombre y su beneplácito, era hacer una única aparición de dos horas para anunciar el acuerdo. Y dijo que no... ¡Que Dios le bendiga!", ha contado Falk en la radio WFAN.

Y añadió: "Ha sido tan exitoso que tiene de hacer lo que le dé la gana y de no hacer otras cosas que no le apetezcan. De él también admiro eso. Es muy pero que muy selectivo con las cosas con las que se asocia". Falk también desveló que Jordan rechazó siete millones por participar en un torneo de golf en Asia. Y es que el golf es parte fundamental de la diversión de Jordan. El dinero, al ser tanto, pasa a un segundo plano: "Aunque pierda 150.000 dólares en un día por jugar al golf y yo le ofreciera 150.000 el día siguiente por una aparición de cinco minutos, se reiría de mí y me diría que por qué no es 1.500.000", explicó el agente.

[Más información: La razón de la ausencia de las mujeres de Michael Jordan en el documental The Last Dance]