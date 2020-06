Aíto García Reneses y su segunda juventud: campeón 34 años después de su primer título

Aíto García Reneses sigue al pie del cañón. El entrenador madrileño no solo sigue entrenando a sus 73 años, si no que sigue ganando. Casi 50 años después de ponerse por primera vez en un banquillo, Alejandro, Aíto para todo el mundo del baloncesto, sigue disfrutando de lo que más le gusta, y sigue ganando títulos.

Acaba de levantar un nuevo título, su décima liga, la primera en el extranjero y el segundo título de una temporada en la que el técnico ha vuelto a saborear las mieles del éxito y ha vuelto a tocar un metal con su equipo, el Alba Berlín.

Un ejemplo de amor al baloncesto y al deporte, que no se rinde y que sigue impartiendo clases de un arte que conoce como pocos. Uno de los entrenadores más longevos en la historia del baloncesto europeo y también uno de los más exitosos. Una historia única la de Aíto García Reneses porque, seguramente, ni él mismo se imagine sin un banquillo y una pizarra al lado.

La década de los 70 fueron sus inicios, unos comienzos que quedan hoy tan lejanos porque han pasado otras cuatro décadas, un cambio de siglo y hasta un cambio de milenio. Una trayectoria comparable a la de muy pocos, una leyenda viva que sigue ejerciendo al máximo nivel y que ha encontrado en su nueva vida en la capital alemana el remanso de paz que necesitaba para seguir dando rienda suelta a su conocimiento y a sus capacidades.

Aíto García Reneses da instrucciones durante la Copa. Lavandeira jr EFE

Un histórico del baloncesto teutón que se entregó desesperado a los pies de este gran personaje de nuestro baloncesto que sigue más vivo que nunca. Aíto, campeón 34 años después de aquella de Recopa de Europa del año 1986 con el FC Barcelona.

Los inicios de Aíto

Los inicios de Aíto García Reneses se remontan a su etapa como jugador. Como buen entendedor del juego, el madrileño se aprendió a empaparse de baloncesto desde el pueblo de base. Fue un notable jugador a pesar de su corta carrera y militó en equipos de la importancia del Estudiantes y el Barcelona.

Como jugador, él mismo se definía como un mal lanzador, pero buen penetrador, capaz de aguantar los contactos para llegar hasta el aro con opciones de crear peligro. Además, se consideraba buen asistente, sobre todo por su inteligencia sobre la pista que le permitía tomar casi siempre buenas decisiones.

Sin embargo, fueron esos años construyendo juego y organizando a sus compañeros los que le permitieron forjar esa personalidad de entrenador que no ha abandonado en casi 50 años y que le ha traído innumerables éxitos. El Aíto que creció en la pista consiguió quedarse ahí para siempre y hoy le cuenta los mejores secretos al Aíto que espera en el banco para llevar a sus equipos hasta la conquista de nuevos títulos.

Gracias a eso, su primera experiencia en un banquillo está muy ligada a lo que pasaba en el parqué, ya que se convirtió en el entrenador del CB Esperreguera a la vez que seguía jugando en el Barcelona.

No obstante, su primer puesto de entidad como técnico llega en la ciudad de Badalona, donde dirige a los dos mejores equipos de la ciudad, el Círcol Catolic y el Joventut. Con el equipo del Círculo obtiene uno de los grandes valores que han acompañado sus proyectos durante toda su carrera, la continuidad. Encuentra un proyecto a su medida que el permite crecer y ejerce como técnico la friolera de 10 años.

Sin embargo, en 1983 vuela hasta el otro gran equipo de la ciudad, el Joventut de Badalona, convertido en un técnico más maduro, con una enorme sapiencia y preparado para el baloncesto de élite.

Su llegada al Barcelona

En el año 1985, y tras pasar dos años en Joventut, Aíto ficha por el Barcelona donde ocuparía varios cargos en su larga trayectoria en el equipo culé. Además, es en Can Barça donde llegan los primeros éxitos de un entrenador que estaba llamado a tocar la gloria, y que será vestido de blaugrana cuando comience a sumar conquistas.

Hasta el año 1990, García Reneses ejerce la función de entrenador de los barcelonistas. Junto a ellos es capaz de levantar nueve títulos, entre ellos sus primeras cuatro ligas ACB que gana de forma consecutiva entre los años 87 y 90. No obstante, fue en el año 86 cuando suma su primer título como entrenador, una Recopa de Europa ganada al Pesaro en la ciudad italiana de Caserta. A estos triunfos hay que añadir una Copa Príncipe de Asturias, dos Copas del Rey y una Copa Korac.

Durante los años 90, Aíto ejerció otros puestos en el club a la vez que iba conociendo el baloncesto desde otras perspectivas. Primero, como jefe de operaciones generales desde su puesto de General Manager, y más tarde, como segundo entrenador del equipo. De vuelta en la pista, pero desde un segundo plano.

Pasado este periplo, Aíto volvió a ponerse al mando de la plantilla como primer entrenador para seguir sumando éxitos a la vitrina culé. De su mano llegaron otras tres ligas ACB y una Copa del Rey más.

Aíto García Reneses durante su etapa de entrenador en el Barça ACB

El nombre de Aíto se ligó al del Barcelona de una forma inseparable, ya que el técnico madrileño demostraba ser garantía de éxito, sobre todo a nivel nacional. Se había forjado ya una leyenda, la de uno de los mejores técnicos de la historia del baloncesto español.

Tras un año fuera, el de 1998, García Reneses regresó para sentarse por enésima vez en un banquillo que se había acostumbrado a ganar y que no podía separarse de su talismán.

Aíto comenzó su última andadura en el conjunto blaugrana en el año 1998, la cual se ampliaría hasta el 2001. En esta definitiva etapa, consiguió engrosar su palmarés con una nueva Copa Korac, 2 ligas ACB más y otra Copa del Rey.

De esta forma, García Reneses finalizaba una gloriosa etapa en el FC Barcelona de 16 años en la que había conseguido levantar 17 títulos, una imparable media de más de una conquista por año, teniendo en cuenta que en varias temporadas no estuvo él liderando al equipo dese el banquillo.

El mérito de Joventut

Tras una etapa plagada de éxitos en el Barça, Aíto regresó al Joventut para tratar de repetir su paso triunfal por la ciudad condal en Badalona. Para ello, armó un equipo joven y con mucho talento al que supo disciplinar defensivamente y al que inculcó un gusto exacerbado por el ritmo, la velocidad y el contrataque.

Sin la gran exigencia de un equipo tan potente y poderoso como el Barcelona, en Joventut pudo dar mayor cabida a la cantera en un equipo de primer nivel y con sus armas fue capaz de competir ante equipos poderosos como el Real Madrid o Baskonia.

Aíto llegó a Badalona en el año 2003 y los comienzos no fueron fáciles. Le costó armar un equipo que pudiese dar espectáculo además de ser competitivo y luchar con los grandes del baloncesto nacional de tú a tú. Por eso, los títulos se hicieron esperar.

Aíto García Reneses antes de los cuartos de final de la última Copa. ACB Photo

Sin embargo, consiguió ampliar una de sus asignaturas menos sobresalientes en el Barcelona, su rendimiento en Europa. El primer título con la ‘Penya’ llegó desde más allá de nuestras fronteras con la Eurocup del año 2006.

El equipo siguió creciendo y en el año 2008, el de su adiós, llegó la explosión definitiva con un doblete. El DKV de Aíto fue capaz de coronarse como campeón de la Copa ULEB y, sin duda, su título más especial, la Copa del Rey ganada en Vitoria al Tau Cerámica con un Rudy Fernández colosal que se llevó el trofeo al mejor jugador.

Continúa la leyenda

Tras su salida de Joventut con éxito rotundo, Aíto García Reneses afrontó uno de los retos más complicados de su carrera, entrenar a la selección española de baloncesto, y nada menos que durante unos Juegos Olímpicos. Por ello, se apoyó en los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía para lograr otro éxito.

Este nuevo triunfo sería muy diferente, ya que Aíto no había vuelto a la selección desde su etapa en Junior. Por ello, el técnico madrileño fue a por todas en la olimpiada de Pekín, rescatando para casa, y para su inmenso palmarés, una medalla de plata. Aquella presea no fue una más, si no que fue un metal que supo a oro por el gran encuentro que realizó España en la final ante Estados Unidos.

Aíto había cogido a la selección en junio tras la destitución de Pepu Hernández, ganador de la Copa del Mundo, y, sin embargo, fue tiempo suficiente para rozar el mayor de los sueños. Aquella selección americana, la mejor desde el ‘Dream Team’, cerca estuvo de sucumbir ante el empuje y la calidad de los nuestros. Todo se torció a menos de dos minutos del final, cuando el poderío de los estadounidenses decantó la balanza de su lado.

Aíto García Reneses en el homenaje del Gran Canaria

Tras aquella maldita y trabaja plata, el ya exseleccionador pasó por Unicaja, donde permaneció tres años, hasta 2011, para posteriormente recalar en Sevilla y, más tarde, en el CB Gran Canaria, donde volvió a dejar su huella. Fue capaz de trabajar con uno de los equipos más jóvenes y con más talento que se recuerda en los tiempos modernos de la liga, haciendo de aquella plantilla un serio aspirante a derrocar a los grandes. A pesar de no haber levantado ningún título, disputó una final de la Copa del Rey y otra de la Eurocup.

Berlín culmina su obra

Después de toda una vida entrenando equipos nacionales, ganando títulos y convirtiéndose en una leyenda del baloncesto, Aíto decidió emprender otro ambicioso reto en su carrera, tal y como hizo cuando se puso a los mandos de la selección. En el año 2017 hacia las maletas y se marchaba a Berlín.

Allí lleva desde entonces, forjando un proyecto que ha necesitado tiempo y esmero para devolver a la élite a uno de los equipos con más historia del baloncesto alemán. Hasta su llegada, el Alba vagaba por un páramo desierto y desangelado, sin rumbo y sin éxitos que reengancharan a una afición dolida y desesperada.

La llegada del entrenador español no solo supuso un soplo de aire fresco, si no que permitió al equipo instalarse con asiduidad como uno equipo de Euroliga, con el prestigio que ello conlleva. Y, además, tras años de pelea y de finales perdidas, por fin ha conseguido darles una recompensa material.

Aíto ha llevado, en este 2020 tan trágico y atípico, al Alba Berlín hasta su mejor temporada en los últimos 15 años. Tras es título de copa conseguido hace unos meses, el técnico madrileño acaba de ganar su décima liga, la primera fuera de nuestra liga, la primera desde 2008 para los berlineses. Además, con estos dos títulos, el Alba Berlín cierra un doblete que no lograba desde el año 2003.

Tras lanzar al estrellato a jugadores como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Rudy Fernández, tras crear un Barcelona campeón, un Joventut soñador, una selección de ‘Dream Team’ y tras convertirse en leyenda viva de nuestro deporte, Aíto García Reneses lo ha vuelto a hacer.

Ya es, oficialmente, el Benjamin Button del baloncesto, levantando un nuevo título 34 años después de aquella Recopa y casi 50 años después de su debut. A sus 73 primaveras, Aíto sigue dando guerra, porque parece que por él no pasan los años.

