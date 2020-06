Ed Davis ataca a Howard: "Es fácil decir que no necesitamos jugar cuando está en su mansión"

La reanudación de la NBA sigue siendo un tema de lo más polémico y es que cada jugador tiene una opinión distinta. El último en pronunciarse ha sido el jugador de los Utah Jazz Ed Davis, que no ha dudado en atizar a Kyrie Irving y a Dwight Howard, situados en las últimas fechas como los líderes de la oposición a jugar.

Hace unos días, el base de los Brooklyn Nets mostró su total rechazo a participar en la reactivación de la competición que la liga americana quiere organizar en Orlando. La crisis sufrida por el coronavirus se había visto complicada aun más por los altercados racistas surgidos tras la muerte de George Floyd, un tema que había tocado muy de cerca a la NBA.

Desde ese momento, Irving, como uno de los líderes de la asociación de jugadores de la NBA, encabezó una protesta para evitar que el baloncesto de máximo nivel volviese en Estados Unidos. Con su posición de estrella, convocó a una conferencia telemática al resto de jugadores y ante 80 participantes, expuso sus ideas.

Este pensamiento desató una cadena de opiniones, entre las cuales destacó el parecer de Dwight Howard. El jugador de los Lakers afirmó que bajo su punto de vista, la NBA no debía volver este año bajo ningún concepto. Sin embargo, el hecho de que dos estrellas de la liga se hayan posicionado ha creado más controversia.

Uno de los jugadores que sí quiere jugar es LeBron James. El astro de los Lakers y compañero de Howard, cree que es la mejor opción y por ello se está preparando a conciencia. Además, 'el rey' sabe que sí él apuesta por jugar, muchos jugadores de la liga le seguirán debido a su status y al reconocimiento que tiene.

Uno de los últimos en pronunciarse, y en avivar el fuego, ha sido Ed Davis, que ha atacado a Irving de esta manera: "Es fácil para un tío como Kyrie decir que lo donará todo para la reforma social, pero... ¿realmente lo haría?"

Sin embargo, el pívot de los Jazz no se ha quedado ahí, si no que también le ha dedicado estas duras palabras a 'superman': "Es fácil para Dwight Howard decir que no necesitamos jugar cuando está en Atlanta en su mansión de 20 millones de dólares".

El alegato de Ed Davis

Tras repartir a diestro y siniestro, Davis matizó que quien se debe posicionar y mostrar su opinión son aquellos jugadores que tienen una mayor necesidad que dos grandes estrellas de la liga: "Hay otros jugadores que necesitan este dinero para mantener a sus familias y cosas así".

A pesar de la dureza de su mensaje, el jugador de Utah quiso dejar claro que él prefería el pensamiento de alguien que hablase desde la necesidad y no desde su trayectoria en la élite: "Esto viene de un tío que está en su décimo año en la NBA, estoy en el final de mi carrera y he ganado suficiente dinero, así que no se trata realmente de eso".

Davis fue más allá y puso el ejemplo de Donovan Mitchell, estrella en progresión y compañero suyo en los Jazz: "Se trata más de los futuros jugadores como Donovan Mitchell, que está buscando un contrato de 160 millones de dólares, pero que solo podría obtener 90 millones si el límite cae".

Por último, Ed Davis dejó una reflexión sobre las consecuencias que podría tener para él no jugar: "Si no jugamos, honestamente, creo que existe la posibilidad de que no juguemos tampoco el año que viene. Es algo que creo que tenemos que hacer para salvar la Liga y para todas las personas que vienen detrás de nosotros".

