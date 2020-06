Dwight Howard: "La colonización europea nos quitó nuestra cultura, hay que pensar en ello"

La reanudación de la NBA sigue en el aire. Tras la crisis mundial vivida por el coronavirus, ahora es el conflicto racista en Estados Unidos lo que provoca que muchos jugadores no quieran retomar la competición. Uno de los más contundentes en mostrar esta postura ha sido Dwight Howard: "Que no haya baloncesto hasta que resolvamos este asunto".

La sublevación de parte de la NBA liderada por Kyrie Irving ha encontrado en Howard a uno de sus máximos representantes. El base de los Nets, vicepresidente del sindicato que representa a todos los jugadores de la NBA, organizó una videoconferencia con más de 80 integrantes de los diferentes equipos de la liga para poner en común ciertas posturas.

Uno de los jugadores presentes en la conferencia telemática fue el pívot de los Lakers, que se mostró muy contrario a, entre otros, la estrella de su equipo y de la liga, LeBron James. Sin embargo, para aclarar su postura, 'Superman' quiso enviar un comunicado a la CNN para mostrar abiertamente su parecer.

Howard durante su anterior etapa en Lakers Reuters

A través de dicho texto, Howard no solo expresó su rechazo a reanudar la competición, si no que probablemente echó más leña a un fuego bastante avivado como es el de la fragmentación social en Estados Unidos: "La colonización europea nos quitó nuestra rica cultura y todavía tenemos que pensar en ello".

"Estoy de acuerdo con Kyrie. El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y sólo sería una distracción", afirma el jugador angelino. Es una oportunidad crucial y como comunidad tenemos que aprovecharnos de ello. Ahí es donde empieza nuestra unidad: en casa, en familia".

El mensaje de Howard ha llegado en un momento crucial, a tan solo un día de que llegue el reporte de los jugadores internacionales y una semana antes de que se comiencen a realizar las pruebas médicas a los jugadores que quieran viajar a Orlando para finalizar la temporada.

Comunicado completo de Dwight Howard

"Estoy de acuerdo con Kyrie Irving. El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y sólo sería una distracción. Seguro que a nosotros, los jugadores, no nos distrae, pero porque tenemos recursos para no hacerlo que la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene a mano. Y la menor de las distracciones para ellos puede ser un goteo que ya no pare nunca, especialmente con el clima que tenemos ahora mismo".

"Me encantaría ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un logro todavía mayor. Es algo demasiado bonito como para dejarlo pasar. Qué mejor momento que el de ahora para estar al lado de la familia. Creo que es una oportunidad crucial y que, como comunidad, tenemos que aprovecharnos de ello. Ahí es donde empieza nuestra unidad: en casa, en familia".

"La colonización europea nos quitó nuestra rica cultura y todavía tenemos que pensar en ello. Cuantas menos distracciones haya, más podemos centrarnos en descubrir quiénes somos. Las naciones se hacen con familias; ser negros o afroamericano no es una nación ni una nacionalidad. Es el momento de que las familias sean la nación. Que no haya baloncesto hasta que resolvamos este asunto".

