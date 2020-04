Pau Gasol: "Mi idea era prepararme y disputar los Juegos, pero eso ha cambiado"

Pau Gasol y Rafa Nadal han unido a los cuatro periódicos deportivos más importantes a nivel nacional con #NuestraMejorVictoria. El jugador de baloncesto ha compartido una charla con los directores de estos medios para explicar cómo está viviendo el confinamiento y cómo ve el regreso de la competición, algo complicado para él, sobre todo, por el aspecto físico.

El pívot no ha dado muchas garantías sobre su vuelta ya que el parón por el coronavirus ha cambiado sus planes. "Yo llevo un año y casi dos meses casi sin jugar. Mi idea era prepararme y disputar los Juegos de Tokio este verano. Eso ha cambiado, y la incertidumbre ahora mismo es grande", explica Gasol.

"Cuando empiece en una pista de baloncesto no me va a doler el pie, me va a doler la cadera, la espalda, el hombro, la rodilla, todo. Se está hablando de que, por ejemplo, la asociación de jugadores de la NBA está pidiendo un mínimo de tres o cuatro semanas para volver, para poder volver a arrancar y preparar los cuerpos. Claro que este parón va a tener un efecto, en algunos casos mayor, en otros casos menor, pero en nuestro caso es evidente que lo va a tener", comparte el exjugador de Los Ángeles Lakers.

Pau Gasol, con los San Antonio Spurs EFE

Como Nadal, Pau echa de menos más la sensación de no poder estar con los suyos que el baloncesto. "Lo que echo más de menos es tener libertad de decisión, de poder viajar, de poder ver, de poder salir, de poder abrazar... Sobre todo, a la familia, estar con mis abuelos, con mis padres, con mis hermanos, con mis sobrinos, poder estar con ellos y abrazarles. Ahora mismo no me puedo desplazar, no me puedo meter en un avión, estoy en la distancia y eso te hace sufrir", argumenta el ganador de dos anillos de la NBA.

[Más información: Pau Gasol: "Disputar los Juegos Olímpicos con 41 años me estimula, será mi último torneo"]