Un Barcelona gris gana con mucho sufrimiento a Estudiantes

El Barça sufrió más de lo previsto para prolongar su buena racha y mantener su ventaja como líder de la ACB ante un Movistar Estudiantes que, aunque se olvidó de su posición de colista y le exigió hasta el final, acabó sumando una nueva derrota fruto de sus errores en la segunda mitad (67-74). [Narración y estadísticas: Estudiantes 67 - 74 Barcelona]



Aunque no tuvieron su mejor tarde, los azulgranas lograron sumar su tercer triunfo en los últimos cinco días. Tras una primera parte para olvidar, supieron remangarse en la segunda hasta tumbar la resistencia de un rival que le dominó durante 27 minutos pero al que no le bastó su mejoría desde la llegada de Javier Zamora a su banquillo.



De la mano de sus artilleros Edwin Jackson y Aleksa Avramovic, los locales salieron más inspirados al parqué del WiZink Center y pudieron aprovechar desde el primer ataque la fría puesta en escena de un líder que parecía acusar su doble esfuerzo de la semana en Euroliga.

Poco a poco, los blaugranas fueron entrando en el partido y su primer triple, anotado por Adam Hanga, les permitió empatar a once puntos. La respuesta llegó también desde el perímetro con dos aciertos consecutivos de Philip Scrubb que volvieron a ampliar el colchón y permitieron a los colegiales adjudicarse el primer acto con relativa comodidad (17-13).



Los hombres de Svetislav Pesic, con el alero húngaro como hombre más acertado, solo pudieron convertir tres de sus 12 tiros de campo en esos primeros diez minutos, en los que fallaron cinco de sus seis triples y acumularon cinco pérdidas.



Poco cambió en el segundo cuarto. Phill Pressey, por partida doble, y Avramovic, mantenían desde la línea de 6,75 a raya a un oponente que seguía al ralentí y no terminaba de entrar en la pelea. Nemanja Dangubic elevó a ocho la máxima diferencia a seis minutos del descanso y obligó a Pesic a parar el partido para espolear a los suyos, aunque no logró su objetivo. Sus jugadores seguían fuera del partido y el colista no desaprovechó la ocasión para abrir brecha (31-20, min 17).



Nikola Mirotic seguía sin aparecer aunque, al menos, su equipo fue capaz de llegar al descanso solo siete abajo tras una primera parte para olvidar en la que mostró su peor versión de los últimos tiempos. En veinte minutos, el mejor ataque de la Liga solo pudo anotar 28 puntos tras errar dieciocho de sus 26 tiros de campo y sumar nueve pérdidas.

Avramovic siguió haciendo daño tras el descanso desde lejos a un Barça que, ahora sí, respondía con más continuidad, defensa y contundencia que en la primera mitad. La pelea ganó en intensidad y Mirotic decidió sumarse a la fiesta.



La aparición en escena de la estrella blaugrana supuso la peor noticia para un Movistar Estudiantes que, con Víctor Arteaga como único argumento ofensivo, fue perdiendo gas a gran velocidad, se atascó en ataque y vio como su ventaja se esfumaba sin remedio.



A un triple de Pierre Oriola le siguió otro con tiro libre adicional de Abrines que dio la primera ventaja de la tarde al líder a 50 segundos de la conclusión de un tercer cuarto de claro color azulgrana a la que se llegó con un incierto 52-55.



Los tiros libres y la defensa del líder lograron desarmar a los anfitriones tras diez minutos en los que anotaron solo un punto menos que en los primeros veinte minutos (27).

El Estudiantes lo siguió intentando, pero su ataque seguía colapsado. Con solo un par de puntos tras cinco minutos acumulando errores, la misión parecía imposible. Las fuerzas parecían fallarle en el peor momento.



Javier Zamora movía el banquillo pero no encontraba a nadie inspirado que los volviese a meter en la lucha, por lo que se vio obligado a pedir un tiempo muerto que activase a los suyos.



A base de tiros libres, lograron empatar a 58 puntos a cuatro minutos del final. Ahí se acabó el partido porque los triples de Hanga y Kuric ya no tuvieron respuesta por parte estudiantil y el Barça terminó llevándose un triunfo más complicado de los previsto ante un colista de la Liga Endesa que vendió cara su derrota.

Estudiantes 67 - 74 Barcelona

Movistar Estudiantes (17+18+17+15): Avramovic (18), Jackson (9), Sola (-), Palacios (3) y Sow (-) -cinco titular- Mullens (-), Pressey (6), Dangubic (5), Vicedo (3), Dukan (-), Scrubb (9) y Arteaga (14).



Barça (13+15+27+19): Higgins (12), Hanga (14), Claver (2), Mirotic (17) y Tomic (-) -quinteto inicial-, Davies (4), Ribas (1), Oriola (4), Abrines (7), Delaney (2) y Kuric (11).



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, José Ramón García Ortiz y Martín Caballero. Eliminaron por faltas a Edgar Vicedo, Philip Scrubb y Ante Tomic.



Incidencias: Partido de la 23ª jornada disputado en el WiZink Center de Madrid ante 10.612 espectadores.