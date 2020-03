La estrella NBA que "sería el mayor traficante de drogas del mundo" si no jugara al baloncesto

La NBA nunca deja de sorprender. En muchas ocasiones sus jugadores pecan de excéntricos mientras confiesan algunos de sus secretos más ocultos. Algo que ha vuelto a ocurrir con unas declaraciones de Patrick Beverley, quien ha asegurado que ha "habría sido el mayor narcotraficante del mundo" de no jugar al baloncesto.

El base de Los Angeles Clippers concedió una entrevista a la ESPN en la que aseguró que viene no hay termino medio: "Era el baloncesto o vender droga". "Necesitamos alimentar las bocas de la gente y de donde vengo no tenemos el lujo de tener un fondo de pensiones o dinero de herencias o el lujo de poder aspirar a entrar en negocios familiares", añadió con dureza.

Beverley desveló que el asesinato de su primo lo que supuso un punto de inflexión en su vida. "Fue entonces cuando decidí jugar al baloncesto. No quería estar en su situación. No quiero comparar a mi primo con un cordero, pero su sacrificio sirvió para despertar a toda la familia. Me obligó a ir por el camino correcto".

Beverley, asentado en los Clippers

El jugador de Chicago está considerado como uno de los mejores defensores de toda la liga y el pasado verano un contrato de 40 millones de dólares por tres temporadas. Un montante que ha conseguido ganarse después de siete temporadas en la NBA y habiendo pasado por el baloncesto europeo como jugador del Dnipro.

Beverley en los Clippers REUTERS

Estuvo a punto de ver como su carrera tomaba otro rumbo cuando fue suspendido por la Universidad de Arkansas por plagio, tal y como reveló durante la entrevista.

