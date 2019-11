Jorge Garbajosa: "Pau Gasol siempre tendrá las puertas abiertas de la selección, es su casa"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, aseguró que Pau Gasol cuenta con “todo el apoyo del deporte español” durante la recuperación de su lesión en el pie izquierdo, la cual espera que no le impida participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya que sería “una pena” perder a “uno de los grandes líderes” de la generación dorada.



Una vez confirmada la rescisión de su contrato con los Portland Trail Blazers, al no cumplir los plazos en la recuperación de la fractura en el pie izquierdo que sufrió en mayo, el jugador español ha decidido tratarse por su cuenta y para ello se ha sometido a una revisión médica en Murcia. Su objetivo es no dar por finalizada su carrera aún y estar este verano junto a la selección nacional en los Juegos de Tokio.



“Hablé con él nada más conocer la noticia, lógicamente. Y desde aquí, como amigo y como presidente de la Federación, lo que quiero es ponerme a su disposición y ayudarle en todo lo que podamos”, manifestó Jorge Garbajosa este martes durante la presentación de la iniciativa ‘Talento a bordo’ de la aerolínea Iberia, que tiene en él a uno de los valores sobre los que está construyendo su nueva imagen de marca.



Para el presidente de la FEB, lo único importante ahora en la recuperación completa de Pau “es dejarlo tranquilo” porque se encuentra “en las mejores manos”. “Solo queda darle todo el apoyo del mundo, que sabe que lo tiene porque se lo he dicho personalmente. Todo el baloncesto y el deporte español está con él, y tenemos que apoyarle desde lo personal y desde lo profesional”, declaró el exjugador.



Integrantes de una generación dorada que ganó, entre otros títulos, el Mundial de Japón 2006, el que fuese su compañero de selección lo conoce realmente bien. “Es una persona con una capacidad intelectual y de tomar buenas decisiones extraordinaria, y lo único que podemos hacer es ayudarle en lo que necesite”, confesó, añadiendo que el catalán tendrá siempre “las puertas abiertas” para su regreso.



“La Federación y la selección son su casa, tiene abiertas las puertas de par en par siempre, pero ahora lo que tiene que hacer es pensar en él. Sabemos que va a tomar la mejor decisión y que su capacidad de trabajo le va a hacer volver a jugar al baloncesto, que es lo que más le gusta”, recalcó Garbajosa.



El jugador de Sant Boi anunció hace unos días en sus redes sociales que dejaba de pertenecer a los Blazers, franquicia de la NBA a la que llegó en julio, para centrarse en su recuperación. Meses difíciles en los que comprobará si puede estar en Tokio 2020. “Sería la ausencia de uno de los grandes líderes de esta generación, de un amigo y además por el peor motivo posible que es una lesión”, explicó su antiguo compañero.



Y es que Gasol ya se perdió este pasado verano por lesión el Mundial de China, en el que España terminó alzando el título. “Sería una pena que no esté, lógicamente. Pau es Pau, no va a haber nadie como él en la historia. Como no habrá otro Navarro. Lo bueno y lo potente de nuestro baloncesto es que, a pesar de no poder contar con Pau de manera coyuntural, el equipo compite y gana, como se ha demostrado”, añadió.



Un éxito en el Campeonato del Mundo que se sumó al cosechado también este verano por el equipo femenino en el Eurobasket de Serbia y Letonia. “Creo que es el mejor año del baloncesto español, y con razones objetivas. Que estos triunfos hayan coincidido con una Liga Endesa tan potente como estamos viendo, una liga femenina que no para de crecer, con las medallas que han conseguido las categorías inferiores, tanto chicos como chicas… es un motivo de gran orgullo”, expresó Garbajosa.



Para el presidente de la FEB, el “equilibrio” es la clave de los grandes logros del baloncesto español desde la plata en el Eurobasket 1999, tras la que han llegado dos Mundiales, tres europeos y 14 medallas de 19 posibles. Y es que, aunque admite que España siempre siente la presión de ser favorito, “cada año se reinventa y se recicla para afrontar una nueva competición”.



“Nuestros equipos, tanto el masculino como el femenino han hecho suyo el ‘Never too high, never too low' de Ricky Rubio, porque cuando hemos ganado nadie ha sacado los pies del tiesto, pero cuando hemos perdido tampoco se han bajado del barco ni nadie se ha salido de tono”, recordó.



Además, el presidente de la FEB también tuvo palabras para uno de los mejores jugadores españoles de las últimas décadas, José Manuel Calderón, quien anunció recientemente su retirada. “Su legado va mucho más allá de haber sido campeón del mundo o de Europa, va de una forma de afrontar la competición, de preparación y de una ética de trabajo que dará sus réditos en el futuro, no tengo ninguna duda”, pronosticó.



Garbajosa habló también de Luka Doncic, jugador que está acaparando todos los focos tras su estelar irrupción en la NBA y las estadísticas que protagoniza cada madrugada. “No tiene techo, el techo se lo pondrá él. Que un jugador en su segundo año en la NBA esté haciendo esas cifras es una cosa de otra galaxia. Es un jugador total. Lo hemos sufrido en contra y como aficionados al baloncesto lo disfrutamos casi cada día”, finalizó.

