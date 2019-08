Marc Gasol defiende a Kawhi Leonard: "Si yo pudiera ir a Barcelona y jugar en la NBA..."

Los Toronto Raptors se hicieron con el título de la NBA de la edición 2018/2019 y buena parte de la culpa la tuvieron tanto Marc Gasol como Kawhi Leonard. La prioridad del club era mantener a ambos jugadores en la plantilla pero el nuevo curso, pero las expectativas solo se han cumplido con el español, mientras que el estadounidense decidió sumarse a una nueva aventura fichando por Los Angeles Clippers.

Tras la decisión de Leonard, se despertó un gran revuelo en las redes sociales y sus seguidores consideraban que se había equivocado abandonando Toronto, recibiendo acusaciones incluso de "traidor". Por ello, Marc Gasol ha querido salir en su defensa y prestó las siguientes declaraciones a Marc Stein del New York Times: "No puedes culparlo por querer volver a casa. Si me dices que puedo ir a Barcelona, ganar una cantidad absurda de dinero y jugar en la NBA... Lo entiendo completamente, lo respeto y le deseo lo mejor".

Cabe resaltar que, desde que Kawhi decidió abandonar la entidad de los San Antonio Spurs, la especulación estaba servida con que sus intenciones pasaban por regresar a Los Ángeles más pronto que tarde. Las expectativas se han cumplido y, tras haberse coronado como campeón de la NBA con los Toronto Raptors, el estadounidense ha considerado que era el momento perfecto para volver a ubicarse cerca de Riverside, su ciudad natal.

Kawhi Leonard, levanta el trofeo de campeón de la Conferencia Este Agencia EFE

Altas y bajas de Toronto

Marc Gasol ha apuntado que, dado el compromiso que mostró Leonard en su ya exequipo, no se le puede culpar de traición por haber puesto fin a su etapa con el club. Además, no ha sido la única salida que se ha producido, pues otra pieza importante como Danny Green también se ha desvinculado este verano. El bloque restante del equipo principal se mantiene intacto y cuenta con las incorporaciones de Stalney Johnson, Rondae Hollis-Jefferson y Matt Thomas.

[Más información: Marc Gasol: "Me encuentro bien, pero correr riesgos no es lo más inteligente"]