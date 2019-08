El Barcelona pierde a Heurtel: alrededor de cinco meses de baja tras pasar por quirófano

El base francés del Barça Thomas Heurtel estará unos cinco meses de baja después de ser intervenido este lunes, en su país, de la rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, según informaron los servicios médicos del club azulgrana.

Heurtel pasó por el quirófano este lunes en Lyon, donde fue operado por el doctor Sonnery-Cottet, bajo la supervisión de médicos del Barça. El jugador se lesionó mientras preparaba, con la selección francesa, el Mundial de China, que se disputará durante la primera quincena de septiembre y en el que ya no podrá participar.

El internacional galo, uno de los jugadores más destacado del Barça la pasada temporada y que este verano había renovado por dos años más con el conjunto azulgrana, podría volver a la competición a principios de 2020.

El Barça pierde mucho con la lesión

El base de 30 años y procedente de Beziers logró el siguiente promedio durante la pasada temporada regular: 11,6 puntos, 2,2 rebotes y 5,7 asistencias en 21,8 minutos sobre el terreno de juego, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Un gran pérdida tanto para Francia como para el equipo azulgrana.

Por el momento, Heurtel no estará presente en la Supercopa, que tiene lugar el 20 y 21 de septiembre, se perderá el inicio de la Liga ACB (27 de septiembre) y el comienzo de la Euroliga (5 de octubre). No obstante, todo apunta a que acumulará muchos mas partidos sin jugar ya que no se espera que pise la cancha en 2019.

[Más información en: La estrella del Barça, Thomas Heurtel, pasará por quirófano el lunes]