La predicción de Piqué para la final de la NBA tras la sacudida de mercado

La NBA abre este lunes la mayor agencia libre de los últimos años. Muchas estrellas buscan nuevo equipo, lo que hará que se produzcan numerosos cambios en los principales vestuarios de la liga estadounidense.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas más prestigiosos relativos a la NBA, ha informado a través de una de sus redes sociales que los Brooklyn Nets van a firmar a Kevin Durant, Kyrie Irving y DeAndre Jordan.

Gerard Piqué, amante de la NBA, no ha tardado en contestar a través de Twitter al tweet de Wojnarowski dando su pronóstico para la final de la NBA del año que viene. "NBA Finals 2020. Lakers vs Nets? It will be fun!". Hay que recordar que los Lakers cuentan ya con LeBron James, Anthony Davis y la posible llegada Kawhi Leonard.

NBA Finals 2020. Lakers vs Nets? It will be fun! https://t.co/mD5nJJ09WS — Gerard Piqué (@3gerardpique) 30 de junio de 2019

[Más información: De Pau Gasol a Mirotic: los españoles se echan a la agencia libre de la NBA]