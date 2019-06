Sonia Ruiz, política y baloncesto en silla de ruedas: "Ser mujer, deportista y tener discapacidad es duro"

Sonia Ruiz sufrió un fatídico accidente de moto en 1999, cuando tenía 17 años, que acabó cambiándole la vida. Desde entonces, la murciana se ha pasado toda la vida en silla de ruedas debido a la lesión medular que se produjo hace 20 años.

Siempre había sido una chica muy deportista practicando deportes de equipo. Cuando tuvo el accidente le ingresaron en un hospital parapléjico, donde acabó enamorándose del baloncesto en silla de ruedas -para acabar dedicándose a ello- debido a que en el gimnasio veía siempre a gente que corría mucho en ella jugando al baloncesto.

Tras dejar atrás todas las dificultades que le ha plantado la vida, fue la primera mujer en ganar la Copa del Rey y la liga. Considerada en varias temporadas mejor jugadora de la Liga y de Europa, en 2008 fue la primera jugadora española que debutó en el extranjero, en Australia, siendo también la primera en alcanzar las 100 internacionalidades. Se incorporó a la selección española en 2003 y tres años después, en su debut como capitana, coronó al equipo como campeón de Europa.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Sonia Ruiz antes de debutar junto a la selección española en el Europeo de los Países Bajos donde las cuatro mejores selecciones disputaran los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Pregunta: ¿Qué es para ti el baloncesto en silla de ruedas?

Respuesta: Es mi vida. En los últimos años me he dedicado plenamente a ello como profesional. He creado también un club en Murcia y fue presidenta y jugadora. Me siento libre cuando lo juego.

P: ¿Has tenido muchos obstáculos en tu vida?

R: Sí. Al final en España el baloncesto en silla de ruedas es mixto porque no somos suficientes chicas para formar una liga femenina y jugamos con chicos. Al principio, lo típico, eres una chica, supuestamente más débil y tienes que demostrar, haciendo lo mismo que un hombre, ser mejor que ellos para asegurarte minutos en la pista. Y con la discapacidad existen barreras arquitectónicas, pero esas nos duelen. Las sociales sí y esas son las que te hacen plantearte muchas cosas.

P: ¿Has sufrido mucho en tu vida?

R: Sí, con mucho sacrificio y trabajo. Ser mujer, tener discapacidad y deportista es una combinación muy explosiva y hace que tengas que ser dura, aunque soy una chica bastante fuerte.

Sonia Ruiz

P: ¿Cómo afrontas los nuevos problemas que te surgen?

R: Cuando tienes un problema grave en tu vida, aprendes a valorarla de otra manera. Es triste que haya que tener un golpe duro para valorar de verdad lo que es bonito y bueno. Yo veo ahora las experiencias de otra manera.

P: ¿Tu accidente te cambio la vida para bien?

R: Volvería a repetir mi vida tal y como ha sido. Hay cosas injustas y duras, pero todo eso me pasaba cuando no tenia discapacidad.

P: ¿El baloncesto te ayudó a superar el accidente y te ayudó en tu día a día?

R: Nada más tener el accidente lo estaba practicando. No sé si fue el baloncesto, mi forma de ser o mi familia lo que me ayudó en todo.

P: ¿Volviste a sentir libertad al sentarte en una silla y jugar al baloncesto?

R: Sí. Y la siguió sintiendo.

P: ¿Cómo empezó tu vida dentro de la política?

R: Me lo propuso el presidente de la Comunidad de Murcia. Quiero hablar de deporte, salud, discapacidad y de mujer dentro de la política y aportar todo lo que se sobre esto. No he sido nunca política, pero puedo aportar como se vive todo esto desde la calle. Quiero que la discapacidad deje de ser un tema transversal dentro de la política.

P: ¿Qué es para ti la política dentro del deporte?

R: El deporte te ayuda a que otros temas como la salud o el trabajo se vean de otra forma. El deporte te educa en valores y eso hoy en día falta y te hace ver la vida de otra forma.

P: ¿Cuál es tu objetivo principal al entrar en política?

R: Instalar el deporte formativo, el deporte base y el deporte escolar.

P: ¿Llegas a la política en un momento complicado?

R: Sí. Por eso decido meterme ya que mi vida ha sido también muy complicada.

P: ¿Qué sensaciones tenéis de cara al Europeo?

R: Es la primera vez que vamos a un campeonato de Europa con posibilidades reales. Hay que clasificarnos para los Juegos Paralímpicos y luchar por las medallas. Tenemos una responsabilidad y estamos ilusionadas. El objetivo principal es clasificarnos para los juegos. Llevamos desde Barcelona sin ir y eso fue no por méritos propios. Sería algo histórico.

Sonia Ruiz

P: ¿No clasificaros para los Juegos sería un fracaso?

R: Sí. Y también un varapalo. Nuestro juego es muy completo para conseguir eso. Ahora somos un equipo de verdad en todos los sentidos.

P: Estar tanto tiempo sin juegos, ¿ayudará o perjudicará?

R: No sé. Pero al estar tanto tiempo no hemos recorrido el camino de los Europeos y sera muy difícil.

P: En Pekin 2008 estuvisteis a punto de clasificaros para los Juegos, ¿qué recuerdas de ello?

R: Fue un poco duro, aunque acabamos asimilando. Era un grupo que acaba de empezar a jugar y al final los resultados fueron buenos, pero no lo conseguimos. Seria diferente si no vamos a Tokio, ya que esto sería muy muy duro.

P: ¿Perder te hace mejor deportista?

R: Yo creo que se aprende más ganando que perdiendo.

P: ¿Será Tokio tu última oportunidad para verte en unos Juegos?

R: Sí.

P: ¿Clasificaros para Tokio es un sueño?

R: Es una culminación y un sueño a una vida entera dedicada al baloncesto.

P: ¿Como vives unos Juegos desde la TV?

R: Lo paso mal la verdad pensando que nosotros podríamos estar ahí.