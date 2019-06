Laura Nicholls y el Eurobasket: "Con la camiseta de España no se gana una medalla"

Este jueves 27 de junio se da el pistoletazo de salida al Eurobasket femenino que tendrá lugar desde la citada fecha hasta el 7 de julio. Serbia y Letonia serán las sedes que alberguen la edición número XXXVII del torneo.

Para España, que debuta ante Ucrania (jueves 27, 20:00 horas), será el décimo Campeonato de Europa consecutivo y el vigésimo en su historia. Además de estar las medallas en juego, el conjunto español se juega su presencia en los próximos Juegos Olímpicos -para ello tendrá que acabar entre los seis primeros-.

Las chicas de Lucas Mondelo conquistaron el pasado Europeo que tuvo lugar en República Checa ganando, además, dos de los tres últimos. Será un torneo al que la vigente campeona del Viejo Continente llega tras haber acumulado un positivo balance de siete victorias y dos derrotas en la fase de preparación. Asimismo, el conjunto español lleva seis veranos consecutivos subiendo al podio de una gran competición.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Laura Nicholls, una de los pilares fundamentales de la Selección y la segunda jugadora más veterana de la plantilla.

Pregunta: ¿Cómo afrontáis el torneo?

Respuesta: Los primeros días se nota en el aire la expectativa que existe, el haber que pasa y las ganas de empezar. Lo afrontamos con mucha ilusión y seriedad. Cada año que pasa tengo nuevas sensaciones y cada vez que juego más me gusta.

P: ¿Qué esperas del torneo y cuál es el objetivo principal?

R: Espero que nos salga el baloncesto que sabemos hacer y que podemos hacer. Si conseguimos eso, lleguemos donde lleguemos, será positivo. No debemos tener miedo a nada y tenemos que conseguir sacar nuestro carácter ganador y competitivo y no bajar los brazos. Tenemos que estar unidas y esto nos llevara o no la clasificación para los JJOO. Si conseguimos todo esto y no llegamos, nadie nos podrá reprochar nada. Necesitamos hacer un buen papel para estar en Tokio.

Laura Nicholls Alberto Nevado-FEB

P: ¿No llegar a la final o no conseguir alguna medalla sería un fracaso?

R: No llegar a la final y no conseguir una medalla no lo sería, aunque visto desde fuera podría ser y caen el tópico de que ganando el pasado europeo deberíamos ganar este. Todas las medallas que hemos conseguido han sido muy difíciles y en este Eurobasket hay selecciones muy fuertes. Eso sí, no clasificarnos para los JJOO sería un chasco, un varapalo duro y algo difícil de afrontar. La palabra fracaso no se debería usar pase lo que pase ya que sería algo muy injusto debido a todo lo que hemos hecho los últimos años.

P: ¿Sois favoritas para ganar el torneo?

R: No. No nos vemos así ni se nos ven así. Todo está muy igualado.

P: ¿Te gusta que haya varias sedes?

R: Me parece bien y me gusta. Es una oportunidad para dos Federaciones llevar el baloncesto a su público. Cuanta más gente disfrute de esto es perfecto. El único inconveniente tal vez sea el de viajar de un país a otro.

P: ¿Seguís teniendo hambre y ganas de ganar?

R: Sí. El éxito de esta Selección es que nunca nos hemos puesto como objetivo las medallas y subir al podio. El objetivo siempre ha sido salir a ganar, competir y dejar nuestra mejor versión. Nunca nos cansaremos de ganar.

Laura Nicholls, durante un partido Alberto Nevado-FEB

P: ¿Sólo con la camiseta de España se ganan medallas?

R: No, sino todo lo contrario. Cuando ganas es mas difícil ganar de nuevo. Los rivales ahora salen sin presión y más motivados que nunca ya que nos ven el rival a batir. La camiseta de España no gana nunca nada y es una responsabilidad muy grande llevarla puesta y más sabiendo todo lo que hemos ganado.

P: ¿Cómo afrontas el torneo siendo una de las jugadores más veteranas?

R: Mi filosofía de vida es siempre intentar ayudar a las demás y eso es lo que hago con las jugadores más jóvenes o con las nuevas compañeras. Es fácil de llevar.

P: ¿A los rivales les afectará que seáis las recientes campeonas de Europa?

R: No. Los rivales se motivarán mas contra nosotros sabiendo que somos España.

P: ¿Afectará la baja de alba Torrens?

R: Ha sido siempre nuestro máximo referente en ataque y lo notaremos. Todas tenemos que dar un paso más debido a su baja. Se le echaré de menos.

P: ¿Por qué estuviste esta temporada cuatro meses sin equipo?

R: Decidí yo tener un parón. Quería un poco de descanso porque sabiendo la exigencia máxima de esta temporada lo necesitaba. Elegí estar cuatro meses en casa y sabía que me iba a venir bien y así fue. Luego me fui a Rusia a jugar.

