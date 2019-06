Ricky Rubio escucha ofertas: "Es el primer verano en el que realmente puedo escoger"

Ricky Rubio, jugador español de baloncesto, se ha convertido en agente libre y espera ofertas para decidir sobre su futuro, según ha comentado durante la presentación de la tercera edición del campus de Brains International Schools que lleva su nombre.

El base será agente libre y por tanto está abierto a recibir ofertas tras poner fin a su etapa en los Utah Jazz: "Es el primer verano en el que realmente puedo escoger. Es un poco ver cómo está el mercado y es verdad que dependes mucho de muchos otros. Hay muchos agentes libres como Leonard, Irving, Durant, Thompson.... y marcan un poco el destino del resto de jugadores".

"Pero se va aclarando un poco el puzle y al final no tienes que esperar a todos sino que tienes que tener un poco las ideas claras. Siempre he dicho desde que acabó la temporada que mi objetivo era ir a un equipo donde tuviera aspiraciones a playoff y algo más", añadió. Rubio afirmó que no le gustaría 'ir a una franquicia en reconstrucción' y que haber jugado playoffs los últimos años 'ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido como jugador'.



Además deseó que todo se solvente pronto: "Me gustaría tenerlo resuelto lo más pronto posible pero depende de algunos pequeños detalles. En principio la primera semana de julio me voy para allá y veremos realmente las opciones finales que hay". "Han preguntado varios equipos pero cuando llega la hora de la verdad hay que ver que ofertas hay encima de la mesa y cuáles son las mejores", agregó ante las preguntas de los medios de comunicación.

Selección española

El verano podría depararle también la disputa del Mundial de China: "Lo afrontamos con muchas ganas, sobre todo después de lo que pasó en el 2014. No es sacarnos una espina pero sí es verdad que no tenemos buen recuerdo. En mi caso personal empecé la etapa en la Selección en China y volver allí es algo bonito".

En la Selección no habrá miembros de una de las generaciones más exitosas de la historia de España: "La generación del ochenta nunca va a dejar de existir porque ha dejado una huella muy grande. Nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos, de la competitividad que tienen. Han dejado una huella para siempre y por mucho que no haya una representación física, siempre estarán ahí".

El anillo de Marc Gasol

Por lo que respecta al título de la NBA conquistado por su compatriota Marc Gasol con los Toronto Raptors, indicó: "La felicidad que ha demostrado Marc en la celebración y la que desprende por ganar un anillo está por encima de cualquier cosa".

"Sí que ha tenido temporadas mucho mejores que las de este año en cuanto a número pero cuando termine su carrera una de las que recordará más, o la que recordará más, será esta del anillo porque cuando ganas se crea un vínculo con tus compañeros", señaló.

Final de la ACB

Asimismo analizó la final de la Liga Endesa que enfrentó a Real Madrid y Barcelona y que terminó con victoria de los blancos: "Han jugado a un gran nivel. Hemos visto tres partidos muy igualados. Creo que los dos equipos han dado un paso adelante en cuanto a regularidad. El Madrid tiene que estar muy orgulloso de la temporada que ha hecho y el Barcelona también".

En cuanto al baloncesto español, también destacó el papel de su exequipo el Joventut de Badalona: "Pude aprovechar para ir a ver un partido de playoffs y estoy muy contento de ver al club donde me formé volviendo a donde se merece. Es un club histórico, todo el mundo lo sabe". "Los últimos años a nivel deportivo y económico no habían sido tan buenos, creo que todo va ligado. Ahora que hay un poco más de estabilidad en el tema económico, en el deportivo también ha podido haber un gran proyecto", completó.

