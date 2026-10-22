El Telekom Center Athens acoge uno de los encuentros más desequilibrados sobre el papel de la séptima jornada de la Euroliga. Panathinaikos (5-1) recibe al Baskonia (1-5) con objetivos completamente opuestos.

Los griegos buscan reaccionar después de sufrir frente al Hapoel Tel Aviv su primera derrota europea de la temporada, aunque recuperaron la confianza el domingo con una contundente victoria por 95-75 ante el Peristeri.

El Baskonia continúa en el último puesto de la clasificación y todavía no ha ganado desde la llegada de Velimir Perasović. Además, afronta una de las visitas más complicadas del calendario sin Chris Duarte ni Kobi Simmons.